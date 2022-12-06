日網讚47歲外表如少女！徐若瑄：「不吃蛋瘦背、戒冰消小腹」保年輕

▲徐若瑄的逆齡外表，讓日本網友狂讚不已。（圖／翻攝自FB/徐若瑄Vivian Hsu）

記者曾怡嘉／台北報導

睽違23年，47歲徐若瑄日前飛到日本公開合體《黑色餅乾》表演， 掀起粉絲們回憶殺，紛紛表示：「看到演出超感動，三人幾乎沒變」、「完全凍齡真的太神奇」，連日本網友也盛讚Vivian的美貌，直呼真的不可思議，《ET FASHION》盤點徐若瑄保養祕訣，一起來學習。

#每天喝大量足夠的水

徐若瑄曾公開分享，因為工作關係經常飛來飛去，像是溫度濕度的差異，同時也要克服機艙乾燥問題，因此她每天都會喝大量的水分，從內到外補充，也能幫助新陳代謝，給身體好的循環。

#25歲開始抗老、重視保濕

她曾透露自己偏愛「油保養」，重視肌膚的潤澤感，但挑選時建議視自身膚況選擇， 若是質地過於濃稠，肌膚難以吸收也容易致痘。她也呼籲大家抗老保養要趁早，建議從25歲就要積極保養，否則日後需要花更多心力來拯救。

#少吃蛋、不吃冰

別看她現在身材窈窕緊實，產後其實也有一段減肥撞牆期，後來她聽從化妝師的建議少吃蛋幫助瘦背，盡量不碰冰讓小腹恢復平坦，用飲食控制加上勤健身，恢復少女般體態。

#「吃飯順序」有學問

她曾公開表示，飲食重視均衡且盡量少吃澱粉，因為有時和家人一起吃飯，也做不到太嚴格的標準，所以她從吃飯順序下手，大方向就是先吃菜、再吃肉，澱粉會放在最後吃，也會逼自己放慢吃飯速度，增加飽足感。