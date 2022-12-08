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風・Luxury／時間漫遊功能為解決失眠而生　行星轉盤讀時更有趣

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▲▼AP 。（圖／公關照）

▲AP Code 11.59系列星輪腕錶以18K白金與黑色陶瓷打造。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）1991年曾推出配備漫遊小時顯示功能的星輪腕錶，以移動中的數字對應錶面上有分鐘刻度區塊顯示小時的獨特「時間漫遊」（Heure Vagabonde）複雜功能，今年重現於CODE 11.59 系列星輪腕錶上，3個黑色PVD塗層鋁合金時間漫遊盤猶如3顆行星緩緩自轉，當漫遊盤邊緣箭頭指示到從10時位置延伸到2時位置的分鐘刻度時，即可對應出時間。

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲AP於1991年推出首款搭載時間漫遊顯示功能的腕錶。

浪漫的時間顯示方法，其實是17世紀為解決教皇亞歷山大七世失眠困擾而生，當時他向羅馬鐘錶師Campani兄弟求助製作一座安靜的夜鐘，這對兄弟成功打造出視窗每小時轉半圈、拱形區域有刻鐘刻度且從內部照明的小時鐘，成為漫遊小時機械的始祖，陸續延伸出懷錶，但於20世紀式微，直到AP於1991年發表第一款配備漫遊小時顯示功能的星輪錶，再現此古老複雜功能風采。

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲AP Code 11.59系列星輪腕錶設有中央秒針，透過3個輪流指向分鐘刻度區塊的漫遊小時盤來顯示小時。

2022年版本的AP CODE 11.59系列星輪錶，外型更為摩登，多層次錶殼以18K白金與黑陶瓷打造，面盤裝飾藍色砂金石猶如繁星點點的夜空，每3小時轉一圈的中央公轉輪，乘載著微微隆起的3個時間漫遊盤，隨著時光推移，每個數字會輪流指向上半部的分鐘刻度指出精確時間，唯一的中央指針則為秒針，精巧的設計歸功於4309機芯基礎上增加全新模組的4310自動上鍊機芯，具70小時動力儲存。

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲AP Code 11.59系列星輪腕錶內載的4310自動上鍊機芯。

漫遊的概念也出現在愛馬仕（Hermès）時光哲學中，並運用在兩地時間錶上，推出Arceau Le temps voyageur 漫遊時光腕錶，錶圈標示世界24個時區的代表城市，顯示當地時間的衛星式副錶盤彷彿透懸浮在Jérôme Colliard為愛馬仕設計的絲巾「馬術世界地圖」上，按下9點處按把，小盤會「旅行」至設定的時區城市，並由小盤旁的紅色小指針指示時間，12時位置則代表家鄉時間，隨著小盤移動真如跨時區旅行，別具趣味且實用的設計大受好評，一舉包辦今年日內瓦鐘錶大賞（GPHG）最佳複雜功能男錶與女錶兩項大獎。

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲愛馬仕不鏽鋼鑲鑽款ARCEAU Le temps voyageur漫遊時光腕錶，904,400元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲愛馬仕ARCEAU Le temps voyageur漫遊時光腕錶鉑金錶殼DLC處理，952,000元。

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關鍵字：

風Luxury, AP, Audemars Piguet, 愛彼, 愛馬仕, Hermes

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