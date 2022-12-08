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國師解析12星座「刻板印象」！其實天秤大事不糾結、巨蟹無害是裝的

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▲▼ 國師解析12星座刻板印象。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

不論是否了解星座，許多人對12星座多少都有些既定印象，像是金牛座很小氣、處女座愛挑剔、摩羯座是工作狂等等，但其實這些「印象」不一定真的準。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就分析12星座常被貼上的標籤，有些只是表面上的展現被放大檢視。快來看看有哪個星座的特質顛覆你的印象？

▲▼ 國師解析12星座刻板印象。（圖／翻攝ＩＧ）

花名在外組：雙子、射手、天秤

＃雙子座
雙子座常給人一種翻臉如翻書的感覺，這是因為他們頭腦靈活、轉得很快，思緒一下就會跳到別的地方，但他們也放得開、玩得開，把瘋子的一面完全展現。

＃射手座
射手座大剌剌與自由自在的性格，讓他們的貴人運通常都很好，加上射手對事物的看法都很有自己一套邏輯，因此在感情上的思維也可能跟許多人都很不同，也導致他們很容易就被貼上「渣」的標籤。

＃天秤座
天秤座常被認為是許多帥哥美女的星座，但他們也很優柔寡斷，也讓許多人認為沒有主見，但其實天秤在遇到有關原則的重要大事時，反而會堅守自己的原則，能勇於下決定，而他們的優柔寡斷則常是展現在無關緊要的小事上。

▲▼ 國師解析12星座刻板印象。（圖／翻攝ＩＧ）

假裝冷靜組：摩羯、金牛、水瓶

＃摩羯座
其實摩羯座很怕尷尬，當有人誇獎他們時，他們容易會用戲劇性的搞笑方式來轉移注意力，掩飾自己的尷尬。所以如果你遇到的摩羯很柔軟又充滿風趣，代表他已經將自己的狀態調適得很好。

＃金牛座
許多人對金牛座常有小氣的刻板印象，但其實金牛在他們覺得值得的事物上，花錢是很大方的，如果金牛對某人或某個地方很小氣，可能是因為他們認為不值得，或是他們最近收入比較少、比較拮据，背後通常都是有原因的。

＃水瓶座
水瓶座最常給人很怪、「外星人」的印象，像是對自己熟識的人很冷靜苛刻，對外人卻很好。但水瓶其實也是有感性的時候，如果有人觸發到他們的點時，也會展露真實情緒。

▲▼ 國師解析12星座刻板印象。（圖／翻攝ＩＧ）

面惡心善組：牡羊、天蠍、獅子、處女

＃牡羊座
牡羊座容易被人誤認為個性很火爆、脾氣很差，但其實成熟的牡羊很會調適自己的這項弱點，而通常牡羊脾氣炸起來都是在別人欺負他們，或是踩到他們底線的時候才會爆發。

＃天蠍座
天蠍座常給人好色、對性方面懂很多等刻板標籤，但與性相關的聯想算是天蠍特質掌管的天賦，不一定代表天蠍就是很好色的人。

＃獅子座
獅子座也常給人氣勢凌人的感覺，但當獅子選擇兇狠地壓制人的時候，通常是因為他們覺得你很有威脅性，也就是你可能快贏他們了，所以只要好整以暇看他們發脾氣，不用浪費精力跟隨他們起舞。

＃處女座
處女座常被貼上龜毛、愛挑剔、控制狂等負面標籤，這是因處女座有著貼心、細心和盡責的特質，對於他們認為重要的事情，會很盡心盡力，若是被他們認為不重要的，反而會漫不經心。

▲▼ 國師解析12星座刻板印象。（圖／翻攝ＩＧ）

假裝無害組：巨蟹、雙魚

＃巨蟹座
巨蟹總是給人溫柔和很會照顧人的感覺，但其實巨蟹很聰明，也很會自我保護，加上容易情緒化，很多被巨蟹傷過的人，對於他們的印象都會有很大的變化，可若巨蟹選擇當好人，他們也確實能散發出溫柔明亮的特質。

＃雙魚座
許多人對於雙魚常有愛哭、浪漫、玻璃心等刻板印象，可其實雙魚的浪漫是選擇性的，當他們兩眼全閉、心甘情願的時候，就會展現浪漫的一面，但雙魚中也不乏有些對工作相當盡責、花費大量心力的工作狂。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 刻板印象, 標籤, 唐綺陽

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