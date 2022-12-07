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米老鼠搶搭世足賽熱潮錶上踢足球　手臂一揮變逆跳分針

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▲▼ 世足錶 。（圖／公關照）

▲寶格麗全球限量200只的Gerald Genta Arena Bi-Retrograde Mickey Mouse足球米老鼠雙逆跳腕錶，727,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

世界盃足球賽正在卡達熱烈進行中，寶格麗（BVLGARI）趁勢推出足球錶，而且主角是大人小孩都喜歡的米老鼠，發表全球限量200只的Gerald Genta Arena Bi-Retrograde Mickey Mouse足球米老鼠雙逆跳腕錶，其手臂化為分針，以逆跳形式指示分鐘，眼睛則盯著30分鐘處的足球，彷彿要上演「倒掛金鉤」絕技。

▲▼ 世足錶 。（圖／公關照）

▲寶格麗Gerald Genta Arena Bi-Retrograde Mickey Mouse足球米老鼠雙逆跳腕錶，具跳時、逆跳分與日期功能。

過去Gerald Genta錶上米老鼠曾扮演賽車手、高爾夫球手，近日搶搭世足賽熱潮化身為足球員，揮動著手臂指式逆跳分鐘，身旁圓窗則是跳時顯示，右腳位置則為180度逆跳日期，細看米老鼠工藝相當精緻，透過浮雕工藝與上漆製成後再移印於珍珠母貝面盤上，栩栩如生。

▲▼ 世足錶 。（圖／公關照）

▲▼ 世足錶 。（圖／公關照）

▲擔任HUBLOT大使的法國球星姆巴佩（上）佩戴Big Bang e 2022 FIFA世足腕錶，180,000元。（圖／HUBLOT提供）

連續第4屆擔任世足賽官方計時的HUBLOT（宇舶），則發表全球限量1000只的Big Bang e 2022 FIFA 世足腕錶，尺寸加大呈現高清螢幕，讓足球迷可一錶在手，掌握世足賽資訊；外型以主辦國卡達國旗的紅色為主色調，配上44毫米拋光黑陶瓷錶殼展現運動美感，品牌大使、法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）穿著白襯衫搭配新錶，示範此款智能錶不是休閒裝扮或球賽限定，也能走入日常與正裝完美搭配。

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關鍵字：

米老鼠, 世界盃足球賽, 世足賽, HUBLOT

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