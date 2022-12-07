江詩丹頓40年代首款超薄三問錶台北現蹤　14只古董秀傲人工藝

▲江詩丹頓信義遠百A13概念店展出精采的古董作品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）於台北遠百信義A13開設概念店，未來將以不同主題展覽彰顯品牌特色，首發展覽為高級製錶工藝展，從總部精挑14款古董機械複雜時計，對應品牌在計時、逆跳、萬年曆、三問報時與大複雜功能領域的精湛工藝，當中1943年推出的Ref.4261腕錶是品牌生產的第一款超薄三問錶，機芯厚度僅3.2毫米，在尚未有電腦輔助的年代更顯卓越工藝，且當時生產的此款黃金、玫瑰金與鉑金錶不到40只，相當珍罕。





▲江詩丹頓信義遠百A13概念店以複雜功能為主題開幕。（圖／江詩丹頓提供）

▲Ref.4261是江詩丹頓1943年推出的第一款超薄三問錶。

江詩丹頓的高級製錶工藝展，不僅以靜態形式呈現各複雜功能的古董時計，同時設有互動裝置讓錶迷了解複雜功能運作，例如可自由操作的逆跳裝置，再對應十多年前發表的逆跳萬年曆錶款，透明面盤直接秀出複雜且精心拋光打磨的機械結構，讓錶迷大飽眼福。





▲逆跳功能設計與客人互動裝置，可同步欣賞2006年推出的逆跳萬年曆錶。









▲江詩丹頓1940年推出的Ref. 4083計時碼錶流線造型極具特色。

寶璣（Breguet）也正於台北101專賣店舉辦展至12月底的古董懷錶亞洲首展，展出3款出自歐洲王室的收藏，焦點之作為寶璣大師Abraham-Louis Breguet親手製作、1808年售予西班牙親王Don Antonio的B1188古董懷錶，是他早期銷售的陀飛輪時計之一，在他發明陀飛輪裝置取得專利至過世前的 20多年間，也僅親手製作出35只，凸顯此枚懷錶的珍貴；同場另2枚古董懷錶，分別為1806年賣給Grassalkowics王子的徽章式的B2008小型Subscription懷錶，以及1815年被列支敦斯登Maurice王子納為收藏的B2439刻鐘打簧懷錶，足見當時歐洲王公貴族對寶璣大師的追捧。







▲寶璣展出的B1188古董懷錶第一位收藏者為西班牙親王Don Antonio。（圖／寶璣提供，以下提供）





▲寶璣1806年售予Grassalkowics王子的B2008古董懷錶。

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