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精品小白必收5款經典包　CELINE老花馬鞍包背不膩、BV小水桶一個難求

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實習記者黃麗頻／綜合報導

購入「第一個精品包」對許多精品小白來說，是件十分莊重的事情，如何挑選更是一大學問，必須兼具實用又時髦，還能不退流行，以下精選5款「人生必買精品包」，快趁年底入手新包，轉換新氣象！

＃CHANEL Mini Coco 迷你口蓋包

相信入手一顆香奈兒是不少女孩們憧憬的夢想，即便每一季都有許多季節新款，然而經典色系和包款更能雋永保值，CHANEL這款Mini Coco又稱「方胖子」，以小羊皮製成搭配雙C釦頭和金屬鏈袋，加上迷你的尺寸設計，非常適合嬌小的女孩！

＃LOEWE 柔軟小牛皮緹花迷你 Gate 雙層包

LOEWE熱門手袋「Gate 雙層包」採用小牛皮製成，馬鞍式的打結皮革飾帶，以及獨特的側面鎖扣金屬別針，輕鬆展現品牌無與倫比的皮革工藝；正面的Anagram壓花設計，賦予包款低調奢華之感，寬版的可拆卸背帶，更增添俏皮有趣。

▲精品小白必收5款經典包。（圖／翻攝自官網）

▲LOEWE Gate 雙層包可甜可鹽超百搭。（圖／翻攝自LOEWE官網）

＃CELINE TRIOMPHE FOLCO BAG

「It Bag 製造機」CELINE的FOLCO BAG又名「馬鞍包」，厲害程度相信大家都聞名其詳！以馬鞍外型搭配經典的老花色系，整體充滿了復古氣息，此外，大容量的收納空間及耐刮、防潑水的帆布材質，會成為CELINE的熱門包款當之無愧！

＃LOUIS VUITTON SPEEDY 25

LV Speedy系列包款已經是該品牌的代表性手袋之一，更是許多年輕輩都會想入手的經典包款； Speedy 25靈感源自於1930年快速的交通，採用柔軟的Damier Ebene帆布製成，小巧精緻，與城市生活的步調不謀而合，標誌刻紋掛鎖和皮革卷邊手柄，更傳承著LV的雋永精神。

▲精品小白必收5款經典包。（圖／翻攝自官網）

▲LV Speedy系列包款傳承了品牌雋永典雅的精神。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）

＃BOTTEGA VENETA Mini Cassette Cross-Body Bucket

Cassette系列手袋絕對是BV的經典之作，而這顆牛皮編織水桶包更熱銷到一個都難求！富有品牌獨樹一幟的編織DNA，並採用柔軟的小牛皮製成，溫潤的觸感令人愛不釋手；水桶包的造型簡約可愛，外型看似小巧，裡頭容量卻不容小覷，熱銷的好成績讓人心服口服！

▲精品小白必收5款經典包。（圖／翻攝自官網）

▲BV編織系列風格別緻超欠買。（圖／翻攝自BOTTEGA VENETA官網）

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關鍵字：

精品小白, 精品包, 經典包款, Chanel, CELINE, LV, LOUIS VUITTON, Loewe, BV, BOTTEGA VENETA

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