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《奶與蜜》露比考爾觸動每個女孩的心　結合詩與時尚展現印度美學　

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

新生代女性詩人露比考爾（Rupi Kaur）在2015年以詩集《奶與蜜》席捲全球，她的詩風自然、直白，比起晦澀難懂的詩句，她更擅長用極富情感而凝鍊的句式引起眾人的共鳴、注意到女性困境，這位來自印度旁遮普的女孩更用穿搭展現色彩豐沛、繁複華麗的印度美學。

露比考爾的詩大多以女性為出發點，在詩集《奶與蜜》之中，最受眾人喜愛的詩這樣寫到：「我們生來都是如此美麗／最大的悲劇是我們被說服我們並非生而如此」，她的詩句並不複雜，更像女孩之間溫柔繾綣的呢喃，鼓勵女孩們擁抱不完美，正因為這些「不完美」才能如此「完美」。

女權也是露比考爾擅長的範疇，她曾經出過一系列以女性月經為主題的攝影作品，無意滲漏出來的月經、沾染到血液的床單、浸滿液體的衛生棉、以熱水瓶安撫如潮湧至的經痛，這些構成女性人生大半輩子的記憶碎片卻一度遭人惡意檢舉、下架，她悲憤的表示：「他們的父權主義滲露出來，他們的厭女滲露出來。」

但也因為這次經驗，露比考爾成為月經解放的領頭羊之一，在貼文恢復後，她寫到：「我每個月流的血，為人類創造可能性，我的子宮是神聖的沃土之鄉，孕育我們物種的生命之源。」

露比考爾的叛逆與溫暖也展現在穿搭上，她從來不抗拒任何顏色，應該說她恨不得將顏色穿上身，浮誇、水鑽、大印花都是她喜歡的元素，在日前北美巡迴詩集朗誦中，她最常穿上身的是和她一樣來自旁遮普邦，隨家人定居加拿大多倫多的印度獨立設計師Mani Jassal。

Mani Jassal的作品，輕盈柔軟，顏色豐富而且浮誇大氣，她們兩個曾經一起接受過外媒的採訪，在採訪中露比考爾提到，從小因為家境不允許，而讓她穿上男孩的衣服，直到有一天她阿姨為她帶了一條帶有花朵刺繡的紅色長褲，從此為她敲開時尚的大門。

在就學期間她認識了Mani Jassal，並且成為了好友，雖然礙於家庭壓力，露比考爾最終不得不放棄熱愛的時尚，不過她同時也知道有位來自旁遮普邦的女孩，正在代替她完成夢想，所以在全球巡迴時，她毫不猶豫的選擇了Mani Jassal為她打造舞台上的華服。

除此之外，在擔任加拿大最大文學獎－吉勒獎（Giller Prize）主持人時，露比考爾穿上了Versace 2022秋冬秀款的金色緞面馬甲洋裝，將她黝黑膚色與曼妙身材展現的淋漓盡致，而作為表演嘉賓時，她則換上了Valentino 2022秋冬秀款的桃紅色側鏤空蝴蝶結洋裝，不以白為美，而是盡情展現來自西印度半大陸，浸滿南亞陽光的健康膚色。

時尚與詩經常讓人覺得遙不可及，然而露比考爾透過社群媒體讓這兩樣東西變得平易近人，同時也讓女性找回對自己的自信與勇敢，在外媒的採訪中她提到：「如果只是等待，那時機永遠不會到來，把握真實的當下，讓一切的阻礙成為重生的墊腳石」而她的詩中寫到「我不是我人生的受害者／我所經歷的一切／讓蛻變成為一個戰士／而成為她讓我感到無比光榮」。

關鍵字：

Rupi Kaur, Mani Jassal, Versace, Valentino, 奶與蜜, 露比考爾

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