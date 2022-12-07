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BLACKPINK登TIME雜誌美照連發　Jennie透紗中空、Lisa連開三洞比辣

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記者王則絲／台北報導

正在舉行世界巡迴演唱會的韓國女團BLACKPINK，名氣與影響力不斷創下巔峰，近日獲封美國時代雜誌《TIME》「年度藝人」的頭銜，四位成員Jisoo、Rosé、Jennie和Lisa這回登上《TIME》雜誌，一併釋出了多張寫真，其中Jennie的透紗中空造型與Lisa胸前連開三洞比辣，四人同框美照讓粉絲們狂按右鍵儲存。

▲Blackpink。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK獲選為《TIME》年度藝人。（圖／翻攝自IG@time）

《TIME》雜誌邀請今年的年度藝人BLACKPINK全員合體拍攝情境大片，女孩們先是以帶點制服風的造型出鏡，Lisa白色線條滾邊的背心裙裝扮演運動風辣妹，Jisoo的襯衫背心與百褶裙化身甜美女學生，Rosé則是以半截上衣露出精實腰腹，並有白色蕾絲領片製造學院感，Jennie的黑色透紗洋裝則是搶盡風頭，展現若隱若現的性感氛圍，再用半筒襪套呼應整體的校園風。

▲Blackpink。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK登上《TIME》雜誌造型大片。（圖／翻攝自IG@time）

另一套造型裡，四位成員則是移駕到夢幻的草原造景上擺拍，Jennie的紅色玫瑰裙裝呼應氛圍，但這回最辣的一員可說非Lisa莫屬，Lisa身上的背心在胸前連開三洞，隱約露出胸前陰影，突破尺度的服裝造型性感至極，名品級身材讓粉絲們看得超過癮。

▲Blackpink。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

blackpink, Jennie, Lisa, Jisoo, Rose, time

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