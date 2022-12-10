聖誕穿搭4種色彩靈感　奇異果洋裝超吸睛、大紅色也能少女心爆棚

實習記者蔡孟廷／綜合報導

說到聖誕節，大家肯定會想到最經典的三個顏色，紅、綠、白，除了這三個以外，咖啡色也是聖誕節不可或缺的搭配之一，今年的聖誕派對想好穿什麼了嗎？《ET Fashion》提供一些穿搭靈感，讓你成為今年聖誕派對最亮眼的存在。

Simone Rocha

自從怪奇比莉（Billie Eilish）穿上Simone Rocha洋裝登上《Saturday Night Live》節目後，Simone Rocha這個品牌就彷彿跟聖誕節綁在一起，今年秋冬品牌也推出了極具聖誕風格的單品，像是大紅色心型鏤空漆皮機車外套、羊毛刺繡無袖蓬蓬洋裝，讓你今年依舊少女心爆棚。

▲怪奇比莉日前穿著Simone Rocha洋裝上節目，被網友大讚是怪奇比莉有史以來最可愛的造型。（圖／翻攝自IG@simonerocha_）



▲大紅色的皮外套與洋裝，洋溢聖誕氣息更包含滿滿少女心。（圖／翻攝自Simone Rocha官網）

Bottega Veneta

說到綠色，大家一定是想到Daniel Lee創造的BV綠，雖然換上了新的創意總監，但綠色仍然是Bottega Veneta的重要符碼之一，在今年秋冬讓綠色有了更多不同的風貌，翠綠色漆皮連帽外套不僅擋風還兼具防水，綠色亮片洋裝仿奇異果的花紋讓人難以抗拒。

▲BV綠一代經典再改造，時髦不變更實穿，奇異果花紋超可愛。（圖／翻攝自Bottega Veneta官網）

Maison Margiela

象徵聖潔的白色在Maison Margiela的巧手改造下，從一塵不染的純白，變成能夠包容萬物的米白色，不僅多了耐髒這個優點，更少了泛黃這個缺點，針織Oversize抓絨大衣做出皮草效果讓秋冬也能暖呼呼，而緞面細肩帶禮服維持品牌一貫的解構美學，簡單而精緻。

▲一改純白無瑕，聖誕節穿米白色，耐髒中性更百搭。（圖／翻攝自Maison Margiela官網）

Max Mara

作為秋冬必備的大衣品牌，Max Mara以駝色、土色等中性色、暖色調為聖誕節添加溫暖的氛圍，今年秋冬推出去年大熱的泰迪熊外套變型，類似機車外套的款式，可愛中更帶了一絲帥氣，羊毛帆布洋裝則是採用品牌的獨特工藝，將羊毛做出有如帆布的硬挺質感，剪裁俐落更方便活動。

▲駝色也是聖誕節必備，溫暖優雅讓人一看到就暖了起來。（圖／翻攝自Max Mara官網）

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