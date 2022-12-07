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克羅埃西亞隊全員西裝照帥炸　「足球男模團」必追IG公開

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記者王則絲／台北報導

2022世界盃足球賽8強名單出爐，除了場內的賽事，球星們於場外的大小事也是全球球迷們的焦點；克羅埃西亞球隊因晉級8強人氣大增，日前一系列「西裝照」順勢成為網上熱話，只見球員們下飛機時一字排開以西裝造型亮相，令人瞬間忘記他們是足球員，化身天菜時尚男模，其中這幾位帥哥的IG必須追蹤。

▲克羅埃西亞球員。（圖／路透社）

▲克羅埃西亞球員。（圖／路透社）

▲克羅埃西亞球隊先前曝光的機場照，全員換上西裝造型。（圖／路透）

先前克羅埃西亞球隊11名球員下飛機時，被媒體鏡頭捕捉了一系列「西裝照」，平時在球場上穿著運動服的他們，換上了深色的合身西裝套裝，內搭白色襯衫，並將領口打開幾顆扣子、拉出衣襬，製造率性不羈的雅痞風，一字排開步下飛機的養眼畫面，宛如「時尚男模團」登場，讓人一時忘記他們其實是運動員，一票網友們被帥到融化，也讓這組照片在網路上被瘋傳。

▲克羅埃西亞鮮肉。（圖／翻攝自IG）

▲安德雷克拉馬里奇（Andrej Kramaric）。（圖／翻攝自IG@andrejkramaric）

擔任前鋒的安德雷克拉馬里奇（Andrej Kramaric）今年31歲，以及29歲的馬爾科利瓦賈（Marko Livaja），都留著落腮鬍的造型，加上精壯身材，穿上西裝簡直帥翻；27歲擔任中場的馬里奧帕薩利奇（Mario Pašalić）則是一位乾乾淨淨的平頭小帥哥，戴上墨鏡顯得特別有型，以下搜羅出他們的IG，一起追蹤起來。

▲克羅埃西亞鮮肉。（圖／翻攝自IG）

▲馬里奧帕薩利奇（Mario Pašalić）。（圖／翻攝自IG@pasalicmario）

接下來，克羅埃西亞隊將於台灣時間9日晚間11點對上巴西隊，粉絲們必須鎖定這些帥哥鮮肉們的表現。

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關鍵字：

世足, 世界盃, 足球, 克羅埃西亞, 西裝, 帥哥, 鮮肉

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