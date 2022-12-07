Rado全黑陶瓷限量錶帥翻　機芯零件變最美風景

▲Rado進駐台北101購物中心開設全台首家品牌旗艦店。（圖／Rado提供）

記者陳雅韻／台北報導

Rado（雷達表）全台首家品牌旗艦店於台北101購物中心開幕，突破過往黑色簡約調性，改以大量金色與大地色系裝潢展現明亮溫暖風格，更第一次推出專賣店獨家錶款—明星系列庫克船長全球限量1962只的高科技陶瓷鏤空自動限量腕錶，是此系列第一只從錶冠到錶圈、錶殼與錶帶全陶瓷材質款式，並搭載全新設計的鏤空機芯，又酷又有型。

▲Rado台北101旗艦店限定款Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕錶，136,100元。

為慶祝台北101旗艦店開幕，Rado以熱賣的庫克船長系列為主題舉辦錶展，讓錶迷一窺自1962年以來歷史演變與近期夯錶，最新款為旗艦店獨賣的庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量錶，全陶瓷旋轉錶圈上採用黑色雷射蝕刻的陶瓷襯片，讓霧面黑色高科技陶瓷錶更具層次感，面盤透出的80小時動力儲存、高抗磁的新款Calibre R808自動三針機芯也別具設計感，呈現內瓦條紋裝飾鐫刻和黃色電鍍處理的輪系橋板，機芯零件也成為錶上迷人風景。

▲百年靈與澳洲訂製摩托車和衝浪裝備潮牌Deus Ex Machina聯名推出第二代Top Time Deus腕錶，165,000元。（圖／百年靈提供）

百年靈（Breitling）也於今年在台北101購物中心開設旗艦店，近日話題錶款為第二度攜手澳訂製摩托車和衝浪裝備商洲Deus Ex Machina，共同設計限量2000只的第二代Top Time Deus計時腕錶，保留討喜的閃電造型計時腕錶指針、蘑菇形按鈕、賽車主題小牛皮錶帶與騎士錶底蓋鐫刻圖案，而面盤改為白色漆面搭配天藍色小錶盤與測速刻度，清新配色流露活潑氣息。

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