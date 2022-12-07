Zara X Ader Error最帥聯名再出擊！　繭型牛仔褲、補丁毛衣必須擁有

實習記者黃麗頻／綜合報導

時隔一年，Zara與韓國新銳品牌Ader Error於12月1日再次推出聯名商品，此次聯名命名為《Cycle A to Z》，取自雙方品牌首字母，更與首次合作「AZ Collection」相呼應；最新合作聯名單品除了之前熱銷的羽絨外套、衛衣、牛仔褲等，這次更擴充推出老帽、毛衣及墨鏡，多達45項單品讓你一次買得過癮！

來自韓國的設計師品牌「Ader Error」主打Oversize、拼接剪裁及復古配色，此次聯名系列也不外乎包含這幾個元素；以藍色、灰色、黑色三色系為單品主軸，再以其他色系點綴，如紅色、綠色及土色等，再搭配特製的雙品牌logo，不僅為聯名單品注入獨特風采，還將雙品牌的風格完整保留。

▲Zara X Ader Error超狂聯名再出擊。（圖／翻攝自Zara官網，下同）

該聯名更保留Ader Error的藍色小標籤，無論是西裝外套、繭型牛仔褲或是補丁毛衣，甚至到聯名包款，無一缺失這經典細節，精巧的細節看似不經意，卻讓人眼睛不禁為之一亮！不過很可惜的是，此次聯名仍不會在台灣發售，喜歡的朋友不妨往國外代購尋找。

近年來時尚圈風靡聯名潮，包括快時尚也陷入這股風潮當中，除了Zara與Ader Error推出聯名合作，「UNIQLO X MARNI」聯名款即將於12月9日登場，繼夏日聯名大受好評，趁勝追擊推出冬季聯名，此次的聯名推出一系列針織單品，運用MARNI的豐富色彩注入UNIQLO的日常休閒，完美碰撞出活力滿分的冬季穿著，此外，這也是雙方品牌合作的最終章，讓人相當期待和不捨。

▲此次的冬季聯名系列，為UNIQLO X MARNI的合作最終回。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X MARNI 此次聯名款推出一系列針織單品。（圖／記者王則絲攝）

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