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Versace美杜莎、Fendi法棍鑲滿水鑽好奢華　年末派對秒變全場焦點

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

每到了聖誕節，各大品牌都喜歡出充滿水鑽的包款歡慶佳節，水鑽奢華、耐用的特性，即使過了聖誕節眾人仍然愛不釋手，今年Versace把經典美杜莎頭做成水鑽，閃亮的讓人目不轉睛，彷彿神話中說的被石化一樣，而Fendi法棍包誕生25周年，重新推出復刻版，千萬不要再錯過。

Versace

今年Versace把品牌經典符碼之一的美杜莎頭做成水鑽小包，不僅跟上今年的小包流行，水鑽比起原版的皮革更耐用、更好保存，同時也將品牌中的奢華基因帶到全新的高度，只要背出去就能輕鬆成為全場焦點，而且除了銀色之外，也有黑色與桃粉色能夠選購。

▲美杜莎頭鑲滿水鑽，不只比原版更誘人，而且比皮革更耐用。（圖／翻攝自Versave官網）

▲美杜莎頭鑲滿水鑽，不只比原版更誘人，而且比皮革更耐用。（圖／翻攝自Versave官網）

Fendi

作為Fendi最有知名度的包款之一，法棍包在25周年也迎來了盛大的慶祝，更重新復刻了25個法棍包最經典的檔案款，這顆水鑽釘珠款的靈感來自於2000年春夏系列，背帶用到了蛇皮與羊皮的拼接，彰顯Fendi頂級的皮革工藝，而複雜的手工釘珠也是品牌引以為傲的技術。

▲品牌復刻2000年春夏秀款法棍包，水鑽充滿聖誕風格，喜歡千萬別錯過。（圖／翻攝自Fendi官網）

▲品牌復刻2000年春夏秀款法棍包，水鑽充滿聖誕風格，喜歡千萬別錯過。（圖／翻攝自Fendi官網）

Prada

Prada今年將經典款的Galleria迷你手袋作成水鑽的季節系列，將包體的皮革改為絲綢材質，卻依舊不改品牌的匠人精神，上面的每一顆仿水晶水鑽都是由品牌工匠們一顆一顆鑲嵌上去，同時手柄處維持原有的皮革材質，異材質的拼接更顯工藝技巧卓越，經典黑色也是最熱銷的款式。

▲異材質的拼接，配上精緻富麗的水鑽鑲嵌，更顯品牌匠人工藝。（圖／翻攝自Prada官網）

▲異材質拼接，配上精緻富麗的水鑽鑲嵌，更顯品牌匠人工藝。（圖／翻攝自Prada官網）

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關鍵字：

Versace, Fendi, Prada, 水鑽包

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