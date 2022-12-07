跨年夜信義區餐廳已9成滿　百貨餐廳延後營業時間整理





▲信義區跨年餐廳整理，還沒訂位手腳要快。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／台北報導

不到一個月即將迎來首個疫情後的2023年跨年，信義區預期也將一掃疫情陰霾，預計加上春節燈會近2個月的一連串歲末節慶，會累積破千萬的來訪人潮，百貨業者表示，今年因為戶外口罩解禁，民眾較為放心出門的心理因素，目前跨年夜餐廳訂位已達9成，而農曆新年也在一月底左右來臨，除夕的訂位幾乎也快滿了。

微風高樓層擁有觀賞高空跨年煙火觀賞絕佳視角，同時俯瞰大台北都會夜景，在11月開放預約跨年訂位，包括微風南山的MiraWan、新葡苑四十六、和牛47、Smith&Wollensky、SAFFRON46；微風信義的MORTON’S、饗饗、Sea to sky、麻辣45等主題餐廳，高樓層餐廳在一周內訂位也已超過9成，12／31當晚分成晚餐時段及跨年時段兩個場次，還沒計畫的消費者要提早準備。

▲莫爾頓牛排館。（圖／微風提供）

微風表示，部分餐飲櫃位皆推出跨年套餐並延長營業時間，包括微風南山UMAMI金色三麥、微風松高TEXAS ROADHOUSE、TGI FRIDAYS、饗泰多、海壽司、掌門精釀啤酒等，饗泰多推出跨年泰Chill派對，泰海派Buffet加上生啤、泰奶無限暢飲跨年價1,888元、掌門精釀啤酒跨年白色派對，即日起正式開賣，可至掌門精釀啤酒微風松高店購票，入場費1,688元，憑票券可免費兌換兩杯酒水或飲料，當晚所有購票座位席皆在活動帳內，可以舒服等待煙火時刻到來。

新光三越信義新天地表示，受到顧客出門聚餐、慶祝意願高，訂席狀況都較去年成長至少1成以上。目前跨年夜有一半以上餐廳都達9成訂位，部份餐廳也有8成滿，而新光三越也特別推出扣skm points 會員點數就能夠免費兌換保留席位，還能用點數兌換指定套餐。

新光三越當天共15家餐廳、咖啡廳延長營業時間，今年還有更多品牌加入延長營業服務，包含新開幕的A11「輪輪1976」、A9 gubami social都營業到凌晨1點、A9黑武士、星巴克與DREAMERS CAFÉ均營業至12點。其他延長營業到午夜的餐廳則包括A11 GB、A9小後苑、A9 Wildwood Live Fire Cuisine、A9 橘色涮涮屋、A9 老乾杯、A4 Draft Land 酒吧。

A13遠百信義則表示，疫情解封，因口罩剛解除，大部分民眾不想人擠人，也帶動高樓觀景餐廳詢問度提高不少，遠百信義當天更開放高樓層露臺，供民眾好好體驗絕佳視角的煙火秀。而14F hooters美式餐廳，跨年訂位開賣即秒殺，高人氣帶動全館跨年熱度，旭集、新馬辣plus+ ，以及首度推出跨年活動的MUVIE CINEMAS、貓樂貓餐廳都即將滿位。

跨年夜信義區餐廳延長營業時間一覽表



（製表／記者蔡惠如）

