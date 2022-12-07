年末想買精品包犒賞自己　經典款最保值，入手前一原則不當「精緻窮」

文／女子學

雙11熱浪看似漸退，孰不知百貨公司周年慶，正如強勁後浪般來勢洶洶。各家業者大打骨折式優惠吸引消費者：五位數的專櫃組合下殺四位數；買單品再送整袋贈品，各項優厚待遇看似物超所值，實則虛有其表。

初出茅廬的小資新鮮人，省吃儉用存到第一桶金，想買個「精品包」犒賞自己，但是否有想過買精品包背後的動機，是真的需要？抑或是被名牌迷思蒙住雙眼，砸大錢只為買下那璀璨閃耀的Logo？

▲知名小資族理財專家Dr.Selena認為，購買精品包的前提在於是否有做好財務管理。（圖／Dr.Selena提供、Pinterest）



買精品包前先做好財務管理，勿讓精品變生活的祭品

不少人會利用精品包來凸顯身分地位、專業形象或個人價值，也因此陷入名牌迷思中，執著於擁有很多精品包。知名小資族理財專家Dr.Selena認為，購買精品包的前提在於是否有做好財務管理，如果有投資報酬、年終獎金等額外紅利，可以將精品包做為犒賞，建議選購一、兩個喜歡的款式即可，太多的話也沒機會揹到，對經濟能力有限的小資族來說就成了浪費。

Dr.Selena也建議小資族，若要購入第一個精品包，可以先從輕奢系的品牌下手，像Coach、Michael Kors等品牌，價格較親民，款式也精緻多元；直到生活水平提高後，再去考慮LV、Dior等高檔精品系列。另外，若有旅遊計畫，也可在歐洲或Outlet，趁著聖誕節、換季打折時節趁機購入，更能省下一大筆錢。

▲Dr.Selena分享簡易二手精品投資術。（圖／Dr.Selena提供、Pinterest）



小資族的精品投資術：選大品牌的經典款最安全

二手精品市場近年來穩定發展，也因疫情影響有上漲的趨勢，Dr.Selena對此也分享簡易二手精品投資術：舉凡LV、Chanel、Hermès等名牌的不敗經典款，二手市場保值及增值性都較佳；或者是限量款的包包，在二手市場也極具競爭力，比如LV和村上隆合作的限量款，現在也增值了50~100%。

精品包投資或許對小資族來說負擔較大，Dr.Selena也提到門檻較低的「藝術投資」：國內外許多收藏家過世後，後代繼承了名作，卻沒興趣收藏，也不清楚其價值就賣掉，因此投資者容易在拍賣市場買到物超所值的名作，有機會用兩、三萬就買到極具增值性的寶物。

▲購物。（圖／Pexels）

「需要還是想要？」斷捨離那些使人喪心病狂的消費誘因

Dr.Selena也勸諫大家，要明辨「需要及想要」：我們常把想要變成需要，但其實少了精品包，對生活毫無影響；不過「需要」是無條件滿足的，像是伙食費、生活用品等維持生命運作的必需品。更重要的是要學會「斷捨離」，懂得斷掉想要的慾望、遠離會讓自己失心瘋花錢的場所和時間點，舉凡雙11購物節和百貨周年慶，這些促銷活動，都是在煽動我們內在的「想要」。

分清楚「需要」和「想要」後，再明確規劃出可以花的錢，才能避免過度透支，Dr.Selena也建議大家購物前要列出「消費清單」，照著計劃走，不要因為貪小便宜或促銷，買了很多不必要的東西。最後可以考量當前經濟狀況和人生夢想，只要想到現在買了精品包，就可能延遲未來買房、財富自由、追求夢想等機會，或許在購物前就會三思而後行。

大家常會說服自己：「錢沒有變不見，只是變成喜歡的樣子！」買漂亮的精品包不是壞事，但仍需先衡量自己的經濟狀況，並考量到它的使用頻率及價值，若一昧地追求名牌Logo，散盡家財使自己變得看似有價值，卻連飯都吃不飽的話，那就成了「精緻窮」的名牌主義者。

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