鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」一個才200元！直接放微波爐、電鍋加熱超方便

文／C編

保鮮盒是家家戶戶都會用到的好物，不僅保存食材方便，更可以直接當作醃菜、醃肉的容器，增加下廚方便性，輕輕鬆鬆就可以做出多菜一湯，「Her森森」推出「鍋寶316可微波不鏽鋼保鮮盒」5入組，原價3260元、特價999元，等於一個只要200元不到，超划算。

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▲鍋寶 316可微波不鏽鋼保鮮盒，5入組，原價3260元、特價999元，點我購買。



一般市面上常見的保鮮盒，大多是塑膠、玻璃等材質，但前者不能裝熱食、後者攜帶又太重，用起來都有不便的地方，因此不鏽鋼材質的保鮮盒誕生，採用316頂級不鏽鋼，不僅耐用程度更高，也比較可以放進酸性食物，而且輕巧好收納，當然是首選。

不鏽鋼保鮮盒不僅解決了許多使用時的問題，還可以直接加熱、微波，等於不需要多洗一個盤子，丟進電鍋、微波爐熱一下就可以直接上菜，不管是家庭主婦還是上班族熱便當，都省力又省時，同時還能加速解凍，快又有效率。

另外，不鏽鋼保鮮盒在製作上，是採取一體成型的設計，因此不用擔心食物殘留卡縫隙，容易滋生細菌，在使用之前，也可以先放進滾水裡面消毒，再裝填食物，能更加安心存放，而且各種不同大小的款式，能滿足日常保鮮需求，是主婦們的好幫手。

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「Her森森」推出「鍋寶316可微波不鏽鋼保鮮盒」5入組，原價3260元、特價999元，總共有1450ml一入、800ml兩入、525ml兩入，5款保鮮盒從大到小通通都囊括，處理剩菜剩飯或是帶便當都很實用，當然一定要入手。