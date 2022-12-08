時尚女鞋達人分享拍出逆天長腿秘訣　跟鞋選5cm輕鬆擁有完美比例

文／女子學

在網紅、網美、KOL、KOC當道的現在，若想成為亮眼的那顆星，勢必要在內外下功夫：不僅外表要打理好，體內的保養呵護更是不能馬虎，由內而外地散發自信、健康的美麗，更是時下女性追求的理想目標。

Bonsbons時尚女鞋創辦人林怡慧Lisa，除了擁有多年的創業資歷，對於潮流時尚、風格穿搭、內在保養，以及如何拍出修長「逆天長腿」美照，也有自己一套的秘訣！現在，讓我們跟著Lisa，一起將美麗的基底建好，揭開時尚女鞋達人的自信魔法！

外在提升

Point 1：鞋子多一公分，視覺少一公斤

「雖然是萬年老梗了，但這句話一說出來，就是特別有感覺！」Lisa 說。舉凡近兩年的流行趨勢，大家不僅在意時尚、好穿、實穿，針對舒適度的要求也頗高，因此，厚底老爹感便逐漸取代傳統跟鞋，即使不用辛苦頂著高跟鞋，也能有身高增加，視覺感提升的效果。

▲多變的穿搭，讓Lisa充滿豐富的風格表現。（圖／瘋妃莎-Bonbons紅牌藝人提供，下同）



Lisa介紹，在混搭風當道的今日，這類鞋款無論是穿著牛仔褲、紗裙、套裝都沒有違和感。像Bonbons獨家的雲朵底鞋款，就是類似的風格，利用內增高、厚底設計，讓身形變得修長，腳踝看起來也比較細。另外，可從秋天穿到隔年初春的短靴也大受好評，率性大方的特色一樣展現混搭的獨特。

Point 2：拍出修長身形、逆天長腿秘訣

有了好鞋子，當然就要有好的攝影技術，才能拍出好看的網美照。Lisa提出幾項重點：拍攝時要視Model身形決定角度，例如身材纖細者可以由下往上拍、身材豐滿者最好以平拍的方式；另外，Model本身坐姿，則要記得把腿伸出來，增加整體的延伸感，翹腳時也不要擠壓小腿肚、輕輕服貼即可，並切記「壓腳背」，便能拍出修長的美腿與身形。

內在呵護

Point 1：選跟鞋，得注意這些事

不過，某些場合和穿搭，仍然需要穿上跟鞋，才會顯得有氣勢。Lisa認為每個女人的鞋櫃還是要有1至2雙的「戰鞋」，通常跟鞋最大宗在5公分左右，3-4公分是較舒適的高度，只有參加晚宴等重要場合，才會穿到8-9公分。

▲穿上跟鞋，讓Lisa整體的造型增添不少氣勢。



而在鞋型的挑選上，越能貼合腳的支撐性會越高，且並非鞋墊軟就代表舒適度高。Lisa比喻太軟的沙發，通常一坐下去很舒服，但要起身卻非常困難，太軟支撐力反而不足，高跟鞋也是同樣的道理，選擇有支撐力的鞋墊是駕馭跟鞋的重要要素。

Point 2：補充保健品，美麗再升級

有了外在美，當然也不能忽略內在美的調養！Lisa強調以跟鞋為例，若把內在的基底顧好，有足夠的彈性及支撐力，走路時腰桿自然可以挺直，搭配跟鞋拉高腿部的長度就可以簡單擁有美麗的身形曲線，照相起來比例也會更好。

▲森下仁丹的膠原飲有著清甜的水蜜桃味，喝起來十分順口，是Lisa必備的生活保養品。

內在呵護，除了攝取含有營養價值高的食物外，Lisa特別推薦日本森下仁丹的膠原蛋白飲，沒有膠原蛋白特殊的腥味，直接飲用沒有吞嚥藥丸的壓力感，淡淡的水蜜桃風味，讓保養成了一種享受，添加膠原蛋白、彈力蛋白、維生素C及B群，不只能增添活力擁有白裡透紅好氣色，鯊魚軟骨素使靈活度更順暢，完全是讓身姿美麗簡單升級的秘訣！

▲想擁有「幼咪咪」的後腳跟，定期用磨砂膏去角質是非常重要的。



此外，Lisa也提醒「魔鬼藏在細節裡」，像夏天時，大家都會穿上涼鞋，搭配炫麗的光療指甲、穿上短褲、洋裝，展現夏日悠閒。然而，卻很少人會留意到容易產生後繭、出現龜裂的腳後跟，即使鞋子再美再時尚，還是顯得有些「掉漆」。因此，Lisa建議女孩兒平常可用磨砂膏定期去角質、維持滑溜溜的腳後跟， 隨時呈現完美姿態！

年輕的時候，我們都以為化妝可以遮掩一切，等過了一定的年紀，才明白內在的保養更是重要！藉由Lisa一系列的分享，只要多一點用心，就能打造健康又美麗的自己，驗證「只有懶女人，沒有醜女人」的事實！

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