疫情還沒過，怎樣洗衣服才對？熱水＋漂白水才能高效清潔

文／C編、圖／pexels

環境污染嚴重，一出門髒亂、病菌通通上身，想要保持完美乾淨，把衣服洗好是重要關鍵，美國有醫學專家建議，可以利用熱水加上漂白水洗衣，消滅病菌，不過還是要看材質，不是所有衣服都可以這樣做，以下盤點3個洗衣小撇步，能有效清潔也不傷衣料。

1.熱水洗衣效果好

針對不同的材質，有不同的洗衣方式，像是一般棉質可以以攝氏40度的水溫，加上漂白水一起清潔，比較能殺死大部分的病菌，不過如果是亞麻或是其他材質的衣服，就建議水溫不要太高，以免洗完整件報銷。

2.漂白水適時添加很重要

不是每件衣服都可以使用漂白水清洗，建議先看衣物的洗標，可以的再使用，而漂白水也需要進行稀釋之後，再倒入洗衣機裡面，不是越濃越好，透過裡面含有的次氯酸鈉成分，讓物質氧化，同時就能失去活性。

3.馬上烘乾、曬太陽

家裡有烘乾機的話，在洗完衣物之後立刻放入烘乾機，大約攝氏70度高溫、烘30分鐘就很足夠，但有些衣料不適合高溫處理，那就用更天然的方法，曬在太陽下，把衣服自然曬乾，也有很好的滅菌效果。

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