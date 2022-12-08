皮膚科醫師揭「4大保養真相」　貴婦級洗面乳只是浪費錢

▲皮膚科醫師提醒想有好肌膚，先改掉錯誤保養觀念。（圖／翻攝IG@ahc.official、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

你是不是也疑惑，明明每天努力保養、擦了各種護膚品，但肌膚依舊好不了？問題可能出在於你的保養重點放錯了！在小紅書上擁有高人氣的皮膚科醫師簡丹，就揭秘了4個許多人都有錯誤觀念的「保養真相」，像是很多人必備的化妝水其實不一定要用，反而是精華更重要。快來看看你錯了幾個？

＃洗面乳不用買太貴



簡醫師表示，洗面乳不太值得花很貴的價格購買，洗面乳最主要的作用是清潔，有些賣很貴的洗面乳，主打裡面添加了一些保濕成分、抗炎因子，但洗面乳在臉上的時間最多1分鐘，其實只要選擇一款溫和、胺基酸基底、不會過度去角質的洗面乳就可以了，至於美白、去痘等功能還是留給後續的精華和保濕乳霜去完成就好。

＃化妝水不是一定要用



如果細看化妝水的成份表，第一個通常都是水，也就是買化妝水的錢大部分都是花來買「水」，而許多人使用化妝水是為了讓皮膚潤澤度增加，使後續的精華產品吸收程度增高，簡醫師更建議可選擇熱毛巾，能讓毛孔打開，提升吸收度。

＃精華不能省



簡醫師透露，精華是她認為最值得投資的品項，別貪小便宜選擇「平替款」，建議依照個人膚質膚況，選擇功效強、且多備幾款不同功能的產品，以涵蓋肌膚所有需求。

＃面膜別亂敷



針對大家愛用面膜的使用，除了不能每天使用，她也提出3點建議。第一，如果短時間內無法接觸醫美時，可適當使用面膜；第二，如果你的功效型產品使用頻率不高時，可適當使用面膜；第三，若是在使用A醇或果酸類保濕霜，不建議使用面膜，容易給皮膚屏障造成比較大的負擔。

►不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭

►營養師曝「改善痘痘肌飲食」4關鍵 2種NG食物快避開