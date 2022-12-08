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星巴克聯名《艾蜜莉在巴黎》推最時髦杯款　法式碎花提袋、粉紅杯搶先收

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實習記者黃麗頻／綜合報導

Netflix熱播影集《艾蜜莉在巴黎》第三季將於12月21日上映，在最新一季與艾蜜莉有情感糾葛的英國帥哥艾菲（Lucien Laviscount 飾）也加入主演陣容，不免讓人期待第三季的發展。趁著影集將開播，星巴克也在12月7日推出最新聯名商品，融合冬季及法式浪漫情懷，打造2022年末最時髦合作案！

針對此次聯名，星巴克共推出10款商品，其中包括馬克杯、保溫瓶及手提袋等日常商品，該系列以少女心滿滿的粉色系，搭配標誌性巴黎鐵塔和春意盎然的碎花圖騰為主要設計，呼應劇中艾蜜莉的天真無邪，更帶出法式的浪漫時髦氛圍，宛如走進影集般，一秒漫步於塞納河畔邊，感受巴黎朝氣蓬勃的活力感。

▲艾蜜莉在巴黎Ｘ星巴克聯名。（圖／星巴克提供）

▲艾蜜莉在巴黎Ｘ星巴克聯名。（圖／星巴克提供）

▲夯劇《艾蜜莉在巴黎》回歸在即，星巴克搶先推出聯名新品。（圖／星巴克提供，下同）

其中2款以手繪風格重現艾蜜莉的經典造型，隨性的筆觸帶點個性氛圍，活力十足卻不失時髦感，猶如艾蜜莉的樂觀個性，絕對是粉絲必收款！此外，還有3款商品為線上門市獨賣，包含多功能包、筆記本和筆袋，喜歡的人千萬不要錯過這波聯名啦！

▲艾蜜莉在巴黎Ｘ星巴克聯名。（圖／星巴克提供）

▲艾蜜莉在巴黎Ｘ星巴克聯名。（圖／星巴克提供）

除了星巴克與熱門影集聯名，清心福全日前也與日本長青動畫「航海王」聯名合作，將手搖紙杯換成9位角色，更推出一系列周邊商品，像是撲克牌、 紀念收藏瓶等，預計將推出27款圖騰紙杯，鐵粉趕快衝一波！

▲▼清心福全最新海賊王聯名活動開跑。（圖／清心福全提供）

▲清心福全日前推出最新海賊王聯名商品。（圖／清心福全提供）

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關鍵字：

艾蜜莉在巴黎, Emily in Paris, 星巴克, Starbuck, 聯名

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