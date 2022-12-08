凱特王妃失策！一襲「綠幕禮服」被網友惡搞　推特瘋傳各種哏圖

記者王則絲／外電報導

英國凱特王妃近日終於結束緊湊的訪美行程，而日前在出席波士頓舉行的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize Awards）上，凱特王妃選穿了一襲綠色的貼身一字領禮服，被網友們調侃與「綠幕」的顏色一模一樣，並在推特上被惡搞後製成各種哏圖瘋傳，難得是在時尚造型上失策了。

▲凱特王妃與威爾斯親王威廉出席為地球奮鬥獎頒獎典禮。（圖／達志影像）



凱特王妃與威爾斯親王威廉日前出席「為地球奮鬥獎」頒獎典禮，為呼應環保主題，現場不只是紅毯顏色換為綠色，賓客們也被要求在服裝上做到環保，盡量不要選擇新的禮服，其中凱特王妃便做了最佳示範，她於英國租賃平台HURR上租借了一套來自Solace London的綠色平口禮服，貼身剪裁包覆她纖細的身形，搭配黛安娜王妃傳承的祖母綠項鍊，既高雅又有女人味，展現一貫的美貌與衣品。

The internet did not hold back #PrinceWilliam #KateMiddleton pic.twitter.com/18QhCiVOjt — Meghan Is A Global Queen & Empress of the UK (@AmbikQueen) December 4, 2022

美麗之餘，凱特王妃這回其實在選色上小小失策了，雖然是為了貼合環保主題才選擇綠色，但此款禮服的綠色與「綠幕」實在太相似了，被網友們調侃與惡搞，將凱特身上的禮服後製成各種圖案，像是披薩、酪梨、骨頭⋯⋯以及許多腦洞大開的元素，並在推特上形成討論話題，連粉絲們都忍不住跟著笑了。

I actually think it's pretty cool that Kate Middleton wore a white and gold dress to the Earthshot Prize Ceremony. pic.twitter.com/yS1VscQzmz — Jule Ann Wakeman (@juleannwakeman) December 3, 2022

Kate Middleton's Earthshot Awards dress was basically a wearable Green Screen and Twitter *Noted* - Cosmopolitanhttps://t.co/LBHxkBlEhu#EntertainmentNews pic.twitter.com/DU6hWjQVvK — NowMyNews (@NowMyNews) December 7, 2022

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