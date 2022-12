凱特王妃失策！一襲「綠幕禮服」被網友惡搞　推特瘋傳各種哏圖

記者王則絲/外電報導

英國凱特王妃近日終於結束緊湊的訪美行程,而日前在出席波士頓舉行的「為地球奮鬥獎」(Earthshot Prize Awards)上,凱特王妃選穿了一襲綠色的貼身一字領禮服,被網友們調侃與「綠幕」的顏色一模一樣,並在推特上被惡搞後製成各種哏圖瘋傳,難得是在時尚造型上失策了。

▲凱特王妃與威爾斯親王威廉出席為地球奮鬥獎頒獎典禮。(圖/達志影像)



凱特王妃與威爾斯親王威廉日前出席「為地球奮鬥獎」頒獎典禮,為呼應環保主題,現場不只是紅毯顏色換為綠色,賓客們也被要求在服裝上做到環保,盡量不要選擇新的禮服,其中凱特王妃便做了最佳示範,她於英國租賃平台HURR上租借了一套來自Solace London的綠色平口禮服,貼身剪裁包覆她纖細的身形,搭配黛安娜王妃傳承的祖母綠項鍊,既高雅又有女人味,展現一貫的美貌與衣品。

The internet did not hold back #PrinceWilliam #KateMiddleton pic.twitter.com/18QhCiVOjt

美麗之餘,凱特王妃這回其實在選色上小小失策了,雖然是為了貼合環保主題才選擇綠色,但此款禮服的綠色與「綠幕」實在太相似了,被網友們調侃與惡搞,將凱特身上的禮服後製成各種圖案,像是披薩、酪梨、骨頭⋯⋯以及許多腦洞大開的元素,並在推特上形成討論話題,連粉絲們都忍不住跟著笑了。

I actually think it's pretty cool that Kate Middleton wore a white and gold dress to the Earthshot Prize Ceremony. pic.twitter.com/yS1VscQzmz