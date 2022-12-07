特力家居旗下15品牌特賣12／8開跑　Wedgwood近萬元毛毯只要599

記者蔡惠如／綜合報導

年末又是居家特賣季，想趁優惠加入手可趁現在，特力家品從12／8起分別於台北、台中兩地同步舉辦快閃聯合特賣，集結旗下15個歐洲、美國品牌，單品最低下殺不到1折，以英國品牌寢具Wedgwood為例，要價近萬元的印花毯，特價只需599元就可以帶回家，直接打0.6折，此外還有每日一物，包括寢具、快鍋、廚房家電、空氣清淨機等，想升級居家不妨去逛一逛。

▲特力家居旗下15代理品牌聯合特賣，Wedgwood超細纖維印花毯只要0.6折。（圖／業者提供）

特力家居台北場從12／8至12／21共計12天，於SOGO百貨復興館7樓City Hall舉行；台中場從12／8至12／15共計8天，於Top City台中大遠百11樓海洋互動區舉辦，熱門品牌包括德國餐廚WMF、美國廚電KitchenAid、日本鬆餅機Vitantonio、大陸Joyoung九陽以及韓國除濕機Winix等均有商品參加特賣，平均特價2折起。

▲WINIX智能空氣清淨機灰白 AAPU300-JVT原價7,990元，特價2,390元，售完為止。

業者表示，特賣種類涵蓋家具家飾、寢具配件、餐廚用品、居家電器、香氛、旅行用品等，全場超過上百件品類均有2至5折不等的破盤優惠，且每日更推出精選限量超低價商品，以台北場為例，12／21推Wedgwood超細纖維印花毯，原價9,980元，特價599元，限量80件，而口碑極佳的WMF鍋具，12／11也推出PERFECT RDS快力鍋二件套組原價14,500元，特價5,800。

▲12／13限日Vitantonio多功能電烤盤（霧夜黑）原價4,980元，排隊價1,899元。

其他包括日本Vitantonio多功能電烤盤，在12／13每日一物特價也下殺到3.8折，原價4,980元，特價1,899元，小家電則有韓國Winix輕巧型病毒剋星10坪空氣清淨機，原價7,990元，特價2,390元，直接打3折。

而天母SOGO周年慶優惠剩最後一周，推出「果嶺潮流特賣會」，集結知名高爾夫品牌推出最低3.8折起的單品優惠，從12／10至12／11再推假日限搶商品，將販售DM沒有刊登的隱藏版EARTH MUSIC &ECOLOGY、SM2外套，都有限時花車價990元。