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擦紅唇招好運！3款經典不退流行　Dior #999是幸運符碼、嬌蘭超顯白

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

過年想要擁有好運氣，紅色系是必備的時髦單品，尤其是已經好多年沒有擦唇膏的習慣，快趁現在把那些經典色號通通拾起來，一抹不僅可以打造完美好氣色，更是會讓好運旺旺來，年節難得紅吱吱，當然最喜氣！以下就盤點多款人氣不墜的紅唇單品，歷久不衰的顏色，不管什麼時候擦都走在流行尖端。

＃Dior 藍星唇膏 #999

▲Dior,嬌蘭,Giorgio Armani,唇膏,紅唇,唇彩,彩妝,。（圖／品牌提供）

熟知Dior的女孩都知道，#999是品牌非常經典的色選，但妳可能不曉得，這是為了向品牌首支唇膏#9致敬的單品，從一開始的#99、10多年前轉變為#999，不僅是創辦人Christian Dior的幸運數字，也是他熱愛的紅色，「我愛紅色，這是生命的顏色」，所以直到現在，這個色號仍然每一年都熱賣，成為品牌的鎮店之寶。

＃嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏 #214

▲Dior,嬌蘭,Giorgio Armani,唇膏,紅唇,唇彩,彩妝,。（圖／品牌提供）

如果法國女人的優雅讓妳著迷，那麼一定要試試嬌蘭這支紅寶之吻高訂唇膏#214，歷久彌新的焰紅色澤，不管是哪種膚色的女孩，都能一秒變身時尚超模，性感、大器、同時又有著慵懶的隨興，而且非常顯白，還可以自己搭配喜歡的彩殼，打造專屬的唇膏，精緻的客製化，當然值得擁有。

＃GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇萃 #400

▲Dior,嬌蘭,Giorgio Armani,唇膏,紅唇,唇彩,彩妝,。（圖／品牌提供）

GIORGIO ARMANI的奢華絲絨訂製唇萃，因為有著天鵝絨般的細膩質感，同時一抹又可以達到顯色、滋潤的效果，深受很多明星喜愛，其中#400色號更是品牌超火紅的長賣色調，有一點偏藍調的正紅，單擦就可以展現巨星氣勢，霧面絲絨質地又不顯浮誇，立刻提升妝容質感。

關鍵字：

Dior, 嬌蘭, Giorgio Armani, 唇膏, 紅唇, 唇彩, 彩妝, 2023開運, 農曆新年

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