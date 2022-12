軒尼詩打造「彩虹籃球場」現身南港　催出打卡新地標

▲台灣女籃傳奇錢薇娟見證軒尼詩彩虹球場正式啟用。(圖/品牌提供)

記者蔡惠如/綜合報導

軒尼詩攜手知名塗鴉創作團體「FLOW DOWN 浮流道」,改造位於台北市南港成美左岸河濱公園籃球場,以象徵多元、共融的彩虹為意象,近期已正式啟用,此為「Hennessy In the Paint 」全球球場彩繪改造計畫的一部分,並請來前女籃選手錢薇娟站台,為彩虹籃球場打卡,期盼成為南港新地標。

成美左岸河濱公園曾被譽為最完美的戶外籃球場,也是眾多籃球迷心中的大台北籃球聖地,但經過長時間頻繁使用與風吹雨淋,已呈現舊態,經由這次軒尼詩全球球場彩繪改造計畫,帶來別與以往的新風貌,打造出的南港球迷新地標「彩虹主場」,不但擁有更加繽紛的新風貌,也成為河岸的新亮點。

軒尼詩表示,南港彩虹主場原訂於10月完工,然而今年台北詭譎多變的潮濕氣候,讓球場在完工之際遭風雨蹂躪,導致嚴重毀損,面臨重重困難考驗展開重新繪製的修復工程,讓球場再度完成改造,並於近日正式啟用。

塗鴉創作團體FLOW DOWN 浮流道是由頌君-SONG、迪克 DISK、與北極熊 PHILIP 三位塗鴉藝術家共同成立的創作空間,以跨界合作、跳脫傳統框架與思維一起碰撞出更多的藝術形式,期許之後能向世界展示屬於台灣的塗鴉文化。

LINE貼圖則宣布攜手現代婦女基金會啟動年度公益貼圖計畫,邀請Judy、阿嬌嬌、Blair、談小姐4位插畫家共同創作,以「終止言語暴力」為題,並結合基金會IP「呼呼熊」,推出「用愛呼呼 讓每個家都安心」公益貼圖,邀請大家省思無處不在的言語暴力問題,且可用一組貼圖30元的銅板價來支持公益,該系列貼圖銷售所得將捐贈現代婦女基金會的《受暴家庭扶助計畫》,提供遭遇暴力傷害的家庭實質援助。

為響應世界展望會「青少年發展服務計畫」,BSH博西家用電器有感部落地理位置偏遠,資源較為缺乏,因此以旗下品牌BOSCH廚房家電,於台中達觀部落建置首座「BOSCH部落共享廚房」,提供青少年兼具「職涯啟蒙」、「陪伴照顧」及「社交培養」多元功能的舒適空間。

年底前再提出耶誕「焙」感幸福體驗活動,邀請達觀部落青年北上,至台北品牌旗艦體驗中心使用BOSCH烤箱等產品,由同仁帶領共同手做德國耶誕餅乾,完成後讓青少年可以將親手製作的德國耶誕餅乾帶回部落與家人分享,將濃濃幸福聖誕延續至台中達觀部落。