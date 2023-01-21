「桃花相」靠自己！畫出臥蠶招好人緣　韓系妝法2步驟搞定

記者李薇／台北報導 圖／for_everyoung10 IG、品牌提供

人是群體動物，人人都希望自己擁有好人緣，從中式面相學來說，眼睛有臥蠶的人是好的「桃花相」，而這裡的桃花也不是指愛情，而是人緣好的意思；如果天生沒有臥蠶的話，不妨可以用現在韓系最夯的妝法，輕鬆畫出自然感臥蠶。

【臥蠶妝畫法】

1.首先，先挑選一支淺棕色的眼線液筆，或是使用有尖端的眉型刷，沾取陰影粉之後，在眼下大約2mm至4mm的位置，畫出一條淡淡的臥蠶下緣。

2.接著選用香檳金色或是玫瑰金色，帶有一點閃閃亮片的打亮色，畫在臥蠶凸起的位置，大約從眼頭畫到眼中即可，製造出立體感，當然也可以選用白色系的眼影，不過帶有亮片的單品，比較可以製造出楚楚可憐的淚光效果。

【推薦單品】

1.RMK 不設限眼影

RMK在2022年10月上市的不設限眼影，以單色的單顆眼影為主，可以單買也可以混搭，是喜愛玩色女孩最優秀的幫手，細緻粉質、可奢華也可低調的妝效，還可以自由選色，適合高手級玩家靠櫃嘗鮮，優秀的服貼度，真的會顛覆妳對眼影的認知。

2.I'M MEME X AIR SPACE 我愛口袋彩妝小方盒 #05小奶油

最會調色的韓系開架品牌I'M MEME攜手台灣品牌AIR SPACE，推出全新2色的我愛口袋彩妝小方盒，其中#05小奶油是清純的奶茶色調，一盒擁有絲滑霧面、細緻珠光跟閃耀亮片3種質地，不管是單擦或是混合疊擦，都可以打造出乾淨仙氣的妝容。

3.BOBBI BROWN 流雲持久防水炫彩眼影筆

一般女孩提到BOBBI BROWN，馬上會聯想到五花肉高光或是橘子面霜，但其實這支流雲持久防水炫彩眼影筆上市之後，就一直默默拿下熱賣寶座，這次再度升級，質地更滑順，持久度更好，而且細緻的妝效，新手用也不會過於浮誇，當然要入手。