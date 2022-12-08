fb ig video ETtoday search mobile

你是意志堅定的人嗎？　日網心測一張圖看出你的堅定指數有多少

>

編輯／JJ

在面對挑戰時，你是個有毅力、且意志堅定的人嗎？有些人的想法容易改變、或是容易隨波逐流，但有時這也是一種必須的應變能力；有些人做事十分堅定，能夠堅持到底，不過有時卻可能顯得太固執。最近日本網站上有一項看圖心測，便能看出你的堅定指數有多少？以下一起來測看看。

Q：觀看以下圖片，憑直覺第一眼覺得像什麼？

1. 數字2

2. 天鵝

3. 衣架

4. 波浪

▲看圖心理測驗。（圖／翻攝自trill）

▲Q：觀看以下圖片，憑直覺第一眼覺得像什麼？（圖／翻攝自thrill）

【解析】

【解析】

【解析】

1. 覺得像數字2的人，有點容易動搖、隨波逐流，堅定指數40%

如果你覺得上圖形狀看起來數字2，那麼你可能是有點容易動搖、隨波逐流的人。基本上你對事情的方向很清楚且能下定決心，但是你對周圍的評價很在意，只要有人提出負面的評價或是出現反對立場，可能就會讓你瞬間放棄原先的決定，想保持堅定決心，要記得有時候自己內心的聲音比周圍人的想法更重要。

2. 覺得像天鵝的人，是有堅定決心的人，堅定指數90％

如果你覺得上圖形狀看起來像一隻天鵝，那麼你可能是有堅定決心的人。經過你深思熟慮過後的決定，基本上沒有什麼人事物可以改變你，你用有堅強的意志力，但相反的，也表示你對自己很嚴苛，你絕對有挑戰困難的勇氣與能力，不過有時在別人眼裡，你可能有點固執、缺乏靈活。

3. 覺得像衣架子的人，容易被動搖、隨波逐流，堅定指數10%

如果你覺得形狀看起來像一個衣架，那麼你可能很容易被動搖、隨波逐流。即便是你自認已經考慮周全的決定，也可能隨著時間過去就慢慢淡忘，你比較容易受到周圍環境的影響，對誘惑沒什麼抵抗力，更別說遇到阻礙，首個考量絕對是避開，但是你的本質特別善良，對他人總是很貼心，所以才容易被說服、受到影響。

4. 覺得像波浪的人，是有點決心的人，堅定指數70%

如果你覺得形狀看起來像波浪，那麼你可能是個決心還算堅定的人。你的決心較常反映在你看重的事物上頭，你的好勝心強，當別人認為你可能達不到時，你會更努力去達成，小小的叛逆性格，讓你證明自己的慾望更強烈。

關鍵字：

心理測驗, 心測

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

國師解析12星座「刻板印象」！其實天秤大事不糾結、巨蟹無害是裝的

國師解析12星座「刻板印象」！其實天秤大事不糾結、巨蟹無害是裝的

凱特王妃「阿嬤裝」網友驚嚇　時尚資優生慘遭滑鐵盧

凱特王妃「阿嬤裝」網友驚嚇　時尚資優生慘遭滑鐵盧

「最懂得裝傻」的聰明星座Top 3 ！　冠軍隱藏實力，一直很幸運

「最懂得裝傻」的聰明星座Top 3 ！　冠軍隱藏實力，一直很幸運

皮膚科醫師揭「4大保養真相」　貴婦級洗面乳只是浪費錢 IKEA絕版品出清百款4折起　雙人被套組只要799、三人沙發現省9900 你是意志堅定的人嗎？　日網心測一張圖看出你的堅定指數有多少 邱勝翊也瘋世足運彩想賺錢！　腳上ASICS復刻籃球鞋勾回憶 別吃甜爆米花！營養師教你「吃宵夜不發胖」，趕快學起來 「阿拉伯黛安娜」還沒上市的LV包搶到手　約旦王后優雅穿搭挺女權 三井LaLaport台中明年1／17試營運　2間全台首店、5間「台中獨家」店型公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面