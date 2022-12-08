你是意志堅定的人嗎？　日網心測一張圖看出你的堅定指數有多少

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在面對挑戰時，你是個有毅力、且意志堅定的人嗎？有些人的想法容易改變、或是容易隨波逐流，但有時這也是一種必須的應變能力；有些人做事十分堅定，能夠堅持到底，不過有時卻可能顯得太固執。最近日本網站上有一項看圖心測，便能看出你的堅定指數有多少？以下一起來測看看。

Q：觀看以下圖片，憑直覺第一眼覺得像什麼？

1. 數字2



2. 天鵝



3. 衣架



4. 波浪

▲Q：觀看以下圖片，憑直覺第一眼覺得像什麼？（圖／翻攝自thrill）

【解析】

【解析】

【解析】

1. 覺得像數字2的人，有點容易動搖、隨波逐流，堅定指數40%

如果你覺得上圖形狀看起來數字2，那麼你可能是有點容易動搖、隨波逐流的人。基本上你對事情的方向很清楚且能下定決心，但是你對周圍的評價很在意，只要有人提出負面的評價或是出現反對立場，可能就會讓你瞬間放棄原先的決定，想保持堅定決心，要記得有時候自己內心的聲音比周圍人的想法更重要。

2. 覺得像天鵝的人，是有堅定決心的人，堅定指數90％

如果你覺得上圖形狀看起來像一隻天鵝，那麼你可能是有堅定決心的人。經過你深思熟慮過後的決定，基本上沒有什麼人事物可以改變你，你用有堅強的意志力，但相反的，也表示你對自己很嚴苛，你絕對有挑戰困難的勇氣與能力，不過有時在別人眼裡，你可能有點固執、缺乏靈活。

3. 覺得像衣架子的人，容易被動搖、隨波逐流，堅定指數10%

如果你覺得形狀看起來像一個衣架，那麼你可能很容易被動搖、隨波逐流。即便是你自認已經考慮周全的決定，也可能隨著時間過去就慢慢淡忘，你比較容易受到周圍環境的影響，對誘惑沒什麼抵抗力，更別說遇到阻礙，首個考量絕對是避開，但是你的本質特別善良，對他人總是很貼心，所以才容易被說服、受到影響。

4. 覺得像波浪的人，是有點決心的人，堅定指數70%

如果你覺得形狀看起來像波浪，那麼你可能是個決心還算堅定的人。你的決心較常反映在你看重的事物上頭，你的好勝心強，當別人認為你可能達不到時，你會更努力去達成，小小的叛逆性格，讓你證明自己的慾望更強烈。