不只骨質疏鬆！營養師點名「缺鈣11種危機」，失眠、皮膚變糟都有關

▲身體缺鈣對健康影響甚大。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

我們都知道喝牛奶可以補鈣，很多人以為吃鈣就是預防骨質疏鬆而已，營養師高敏敏指出，其實鈣很重要和全身都有關係，她點出鈣質8大作用、和缺鈣的11種危機，如何正確補鈣，一次教會你。

營養師高敏敏表示，鈣對人體好處多多，她點出鈣質的8大作用，分別是維持心肌功能、保護細胞完整、產生褪黑激素幫助睡眠、舒緩緊張情緒、幫助神經傳導、肌肉收縮、血液凝固、血管擴張。

雖說鈣好處多多，但仍提醒大家過多過少都不好，她舉例當血鈣過低，容易抽筋、感到麻木、腦壓變高，而血鈣過高則會使肌肉僵直、體重變輕，容易嗜睡又易累。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

而缺鈣也會引起11大危機如下：

抽筋：缺鈣可能導致夜間抽筋



牙齒變脆：身體會從牙齒吸收鈣質，更可能導致牙齒鬆軟、變脆、斷裂、牙周病、蛀牙等問題



膚況變糟：缺鈣會使皮膚發癢乾燥



失眠：足夠的鈣能有助放鬆



心情暴躁：鈣是天然鎮定劑 幫助調節情緒



易生病：鈣能維持免疫系統



易累：缺鈣使人難以進入深層睡眠



視力變差：鈣能維持眼球彈性及視神經



心悸：鈣是調節心跳的重要元素



頻尿：缺鈣會刺激膀胱產生尿意

營養師提醒，若有以上情況代表以可能缺鈣，建議少量多次補鈣，吸收才會好，每日應補充1000mg鈣質，分散在各餐較好，若一次吃高劑量的鈣，吸收率反而會降低。

補充含鈣食物之外，平時也可以多注意會讓骨質流失地雷食物，像是飲酒過量會使骨質密度降低、愛喝碳酸飲料，會導致磷濃度升高，易使骨鈣釋出，也建議減少重鹹、重口味食物，高鈉也會增加鈣質流失。還有喜歡喝咖啡的朋友，過多咖啡因會增加鈣質流失。

飲食之外，營養師也建議也可以曬太陽補充維生素D，維生素D能促進鈣吸收，建議維持運動習慣，以免久坐不動容易讓肌肉與韌帶退化。

