韓團NMIXX洋裝印「自己的大臉」！LOEWE新招引熱議　CK讓足球國家隊狂曬肌

▲韓國女團 NMIXX 穿著印有自己臉蛋的洋裝，拍攝LOEWE 2023早春廣告。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

2022年2月才出道的韓國女團 NMIXX 氣勢強大，被LOEWE相中成為品牌大使，拍廣告理所當然，但待遇不僅如此，LOEWE為她們量身訂做「大臉」洋裝，讓每個人都穿上「自己」，視覺超強烈，引發網友熱議；Calvin Klein Underwear形象廣告則有多名足球明星上陣，大曬肌肉令人移不開眼神。

NMIXX 頂著Twice師妹的光環，一出道就備受矚目，今年9月，LOEWE宣布她們為全球品牌大使，讓這7名平均年齡18歲的成員，時尚階梯瞬間上升好幾級，為LOEWE拍攝2023早春形象廣告，穿上最新服裝、搭配染著不同新色的經典 Puzzle包，或背或提，一字排開十分可愛。

▲LOEWE為NMIXX 訂製的洋裝，視覺效果強烈。（圖／翻攝LOEWE IG）



▲NMIXX演繹LOEWE 2023早春系列，服裝、包款都有特色。

形象廣告中，當季重要的服裝、配件是標配，但LOEWE跳出框框，創意總監 Jonathan Anderson為NMIXX 打造了「過目不會忘」，而且「絕對不會穿錯」的洋裝，將7人的臉蛋印在洋裝上，細肩帶、傘狀輪廓，兩側褶線很有錯視感，極具效果，雖然不少網友對這個造型不認同，甚至大呼「時尚好難懂」，但既然洋裝是為了廣告而生，並非要穿上街，視角可以放得寬廣，NMIXX 穿著「自己的臉」充滿自信，也成功傳遞出LOEWE前瞻創新的精神。

▲23歲的德國國家隊中場凱哈費爾茨。





▲荷蘭國家隊隊長維吉爾范戴克。

如同門面般的形象照，一定要夠有力才能深植人心，卡達世界盃足球賽如火如荼，堪稱性感有型代表的Calvin Klein Underwear，2022秋季形象照找來多名國家隊足球員入鏡，僅穿著內褲大曬胸肌、腹肌、人魚線，包括英格蘭特倫亞歷山大阿諾德（Trent Alexander-Arnold）、巴西前鋒理查利森（Richarlison）、德國凱哈費爾茨（Kai Havertz）、美國安東尼羅賓遜（Antonee Robinson），以及荷蘭國家隊隊長維吉爾范戴克（Virgil Van Dijk），黑白照片的陰影對比，讓肌肉線條更立體，除了看球賽，當然還要看球員們的帥照才更過癮。

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▲25歲的巴西前鋒理查利森。





▲美國國家隊後衛安東尼羅賓遜大曬人魚線。

▲英格蘭國家隊後衛特倫亞歷山大阿諾德。