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YSL唇膏明年確定調漲10%，其他歐美、日系品牌暫不跟進

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▲▼YSL唇膏調漲。（圖／品牌提供）

▲YSL唇膏是不少消費者心中的夢幻逸品。（圖／翻攝IG/yslbeauty、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

口罩政策逐步解封，戶外空間不需要再戴口罩，沉寂許久的彩妝市場再度被點燃，各大品牌趁著年末推出不少限定新品組合，企圖搶攻愛美消費者荷包。據了解，YSL唇膏明年2月確定漲價，漲幅逼近10%，但仍吸引一票品牌信仰者追隨。

YSL唇膏明年2月確定漲價，價格將從現在的1,470元，上漲至1,550元，漲幅逼近10%，不算低的漲幅在網路掀起熱議，網友表示：「3年來已從1,300元漲到1,550元了，真的漲很多」，也有人喊：「趕快趁著百貨周年慶結束前先買一波。」

▲▼YSL唇膏調漲。（圖／品牌提供）

▲YSL 奢華緞面絲絨唇膏 縱情自我系列#21，1,470元。

事實上YSL唇膏品牌操作成功，唇膏品項選擇多且強調妝效皆不相同，善於利用唇膏外型取暱稱為消費者留下記憶點，像是奢華緞面絲絨唇膏被稱為「小金條」，且精品美妝形象深植人心，成為一種美妝信仰。

▲▼YSL唇膏調漲。（圖／品牌提供）

▲Kanebo 唯一無二唇膏，#EX5，1,390元。

而同屬歐美品牌的雅詩蘭黛，明年唇膏是否漲價仍未定，蘭蔻則是暫無調漲計畫，日系品牌佳麗寶則表示明年暫無調漲的消息。據了解，國外成本不斷上揚，漲價也是在所難免，唇膏通常為策略性定價，還是會和市場同質品牌去比較才會定案。

關鍵字：

美妝, 唇膏, 漲價

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