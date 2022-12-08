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大江耶誕市集熊熊馬戲團、攤車美食像歐洲　華泰美式節慶風滿滿

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▲桃園百貨耶誕市集。（圖／各業者提供）

▲桃園大江購物中心耶誕市集，吸引不少人潮打卡。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

耶誕佳節近，桃園中壢大江購物中心館內出現「歡樂馬戲團」佈置，結合超有顏值的攤車小吃，吸引許多民眾到場吃飽飽打卡，近期全台最大室內薑餅城也登場，濃濃歐洲風；華泰名品城則以擅長的美式風格登場，耶誕樹搭配快餐店，風味十足，台茂則祭出「BT21宇宙小鎮歡樂冬季趴」大型主題展，請粉絲們逛個過癮。

▲桃園百貨耶誕市集。（圖／各業者提供）

為迎接年末一連串的歡樂節慶，即起至明年1／2前，桃園的大江購物中心特別規劃吃喝玩樂購一系列的歡慶活動，主打「一站式」行程，顧客可不受冬季氣候影響，在商場室內也能感受歡樂的佳節氛圍。首先以「歡樂馬戲團」為主題的佈置打頭陣，並結合「501號聖誕市集」，全台最大室內「聖誕薑餅城Love City」也在近期登場，有一米高的夢幻城堡及65棟全新手工製作的薑餅小屋，還有蒸汽小火車穿梭在歐式街道間，彷彿人就在節慶味滿溢的歐洲耶誕市集。

▲桃園百貨耶誕市集。（圖／各業者提供）

▲桃園百貨耶誕市集。（圖／各業者提供）

業者表示在12月份的每周六、日，將不定時推出街頭雜耍藝人表演，且預計在12／24當天，將舉辦全館聖誕變裝遊街活動，當日館內超過200家的櫃姐、櫃哥將換上充滿聖誕元素的服裝迎接顧客，大江員工將裝扮為聖誕老人、逗趣的恐龍等造型進行各樓層大遊行活動，也歡迎消費者可以一起加入。

▲桃園百貨耶誕市集。（圖／各業者提供）

另針對耶誕檔期，大江購物中心在12／25前祭出今年最後一檔的滿額贈促銷活動，活動期間於全館指定店櫃消費滿4,500元可獲350元抵用券，大江聯名卡友消費滿6,000元再加送100元抵用券。其他指定櫃包括小家電、一樓鐘錶專櫃單日單筆滿5,000元現抵500元；大家電、健康器材與珠寶店櫃滿1萬元現抵1,000元。

▲華泰名品城耶誕村。（圖／業者提供）

「華泰名品城聖誕村」明起登場， 呼應民眾疫後想外出的心情，以「驚喜玩聖誕」為主軸，規劃三大主題藝術造景，以及穿梭在全區大道的狂歡大遊行，傳遞美式耶誕獨有活力，讓消費者不用出國就像在美國Outlet暢玩。

華泰聖誕村三大主場景包括一期廣場美式快餐店、二期美式保齡球場與三期「聖誕老公公的秘密基地」，還有由數十萬盞霓彩燈飾打造的「光之廊道」，每個期別都有不同的主題燈飾，包括古錐的薑餅人、復古Disco ball與閃耀星光燈海。

▲華泰名品城耶誕村。（圖／業者提供）

而睽違一年的聖誕市集也重新登場，網羅37攤人氣品牌與美食進駐，包含肉桂控喜愛的捲麵包專賣「職男の捲店」、桃園人氣義式冰淇淋「馬卡諦義大利冰淇淋」、少女心噴發的彩色糰子「方記糖葫蘆／丸ㄚ燒」，還有多攤冬季暖心小物包括「Vana Candles」等可逛。

▲華泰名品城耶誕村。（圖／業者提供）

▲華泰名品城耶誕村。（圖／業者提供）

業者表示，12／3至12／25期間，每個周六與耶誕節當天，將出現耶誕老人將與一眾夥伴們將在園區帶來熱力四射的「聖誕狂歡大遊行」，另為歡慶會員人數即將突破60萬，12／12至12／25期間，會員憑當日累積消費滿3萬元發票，即可兌換「華泰名品城 X NOMIZE ft. W&M」獨家耶誕禮盒，每日限量換完為止。 

▲桃園百貨耶誕市集。（圖／各業者提供）

台茂購物中心則在明年1／3前推出「BT21宇宙小鎮歡樂冬季趴」大型主題展，進門就能看BT21萌萌的雪地造型，邀請大家進入BT21的宇宙小鎮冬季氛圍，好奇心王子TATA在雪地上扮成雪人、守護者宇宙機器人VAN也開著紅色車來共赴，還有BT21主題的8米高耶誕樹，裝飾上有好多其元素的可愛裝飾物。

▲桃園百貨耶誕市集。（圖／各業者提供）▲桃園百貨耶誕市集。（圖／各業者提供）

台茂表示，歡樂冬季趴期間，整點有從天而降的雪花秀搭配耶誕音樂的表演秀，每天有10場，旁邊「PLAY LINE FRIENDS快閃店」內販售超過千樣商品，包括超人氣的BT21 minini系列，還有限定版組合商品，還有限定版拍貼機，把最萌笑容留在貼紙上，創造屬於自己與BT21的冬季美好時光。

關鍵字：

桃園耶誕, 大江, 華泰, 台茂, 聖誕, 耶誕

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