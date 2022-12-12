帽T控必看5大穿搭公式！　小賈辣妻摯愛穿搭根本通勤最佳選

實習記者黃麗頻／綜合報導

帽T看似平凡，卻是懶人穿搭必備的單品之一，尤其在冷颼颼的冬季早晨，絕對是讓你多睡一會的好朋友；想將帽T穿出保暖、舒適又時髦氛圍，快把以下5種帽T穿搭學起來！

＃長版大衣

多層次的搭配總能讓整體穿搭顯得時髦，大衣就是這樣的存在，相信有些人會擔心帽T會太顯居家感，但只要搭上大衣，舒適又時髦的氛圍一次到位；此外，選擇較爲挺版的大衣搭配，能更顯率性感，帽T內也可以多加一件T-shirt，將多層次穿搭發揮得淋漓盡致。

＃皮衣

「帽T＋皮衣」是十分常見的歐美穿搭，皮衣總是帶給人尖銳、距離感的感覺，而搭配帽T的慵懶感正好達到中和！比起稍長寬版皮衣，短版皮衣更加中性、搶眼，再搭配短版帽T及合身褲款，保暖又有型，此外，將頭髮紮成俐落的髮型，像丸子頭、馬尾，更顯活力滿分！

＃西裝外套

「帽T＋西裝外套」絕對是超模海莉比伯（Hailey Bieber）的摯愛穿搭，運動風格的帽T搭配稍嫌沉悶的西裝外套，在休閒與拘束中取得完美平衡，為西裝外套的嚴肅感增添俏皮氛圍，即便看似隨性卻又十分得體，根本上班通勤最佳選擇！

＃牛仔褲

別忘了牛仔褲也是萬能單品！帽T和牛仔褲都屬於較為寬鬆的單品，不少人會害怕兩者相加會顯胖、看起來沒有精神，其實選對材質就能避免這個問題啦！選擇有份量、挺度的牛仔褲，將帽T下擺稍微紮進褲頭，完美呈現瀟灑、不羈的造型。

＃長裙

誰說帽T只能穿出帥氣風格呢？搭上一條長裙，輕易就能散發滿滿的女人味！寬鬆的Oversize帽T搭上貼身長裙，為長裙的文靜氣質注入活力，微露小腿讓比例更協調，混搭風格和諧可愛，好感度更添一層，難怪許多韓國歐膩都這樣穿！

▲「帽Ｔ＋長裙」輕鬆展現十足女人味。（圖／翻攝自小紅書@阿什麼毛）

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