7款小眾包質感不輸大牌　趙露思同款價格超甜、BY FAR時尚圈公認IT BAG

文、圖／美人圈

已經快要到年末了，很多女孩都會趁著年底折扣季入手包包慰勞一下辛苦的自己，但身為小資族的我們，看到大牌精品的價位還是下不了手啊！所以今天就要帶來7款「輕奢／小眾包包」推薦，不僅質感好得像精品，連價格也超甜。而且除了有陸劇女神趙露思的著用款，還有BY FAR這個在時尚圈被公認的IT BAG ，想知道有哪些年末必敗包款，趕緊看下去。

「輕奢／小眾包款」推薦

BY FAR Gib 圓弧牛皮肩背包，NT$17,780

首先第一款重磅登場的是時尚圈超夯的BY FAR！這個來自保加利亞的小眾品牌，是許多明星、KOL的愛牌，就連超模海莉比伯（Hailey Bieber）、坎達兒珍娜（Kendall Jenner）等都時常出街時搭配！很特別的是部分單品選用了與CELINE同一家供應商的豪華皮革，但價格座落在一、兩萬，真的非常划算，難怪BY FAR的包款都會成為每季流行的IT BAG！

▲時尚圈超夯的小眾品牌BY FAR。（圖／IG@byfar_official）

那今天要介紹的這款Gib包是一款肩背包，圓弧型的包身搭配上簡潔的背帶，隨意搭配都可以很時髦好看！而且很值得分享的是，整個包包是採用牛皮材質，但是特別選用兩個皮紋做拼接，細緻的平紋皮紋路搭配鱷魚皮，充分展現出個性感，保證走在路上不會撞。

JACQUEMUS Le Sac Rond 圓環手提腋下包，NT$30,080

IG上爆紅的JACQUEMUS，像是名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、Jennie都人手一顆！JACQUEMUS這個品牌最讓人熟知的就是他們大膽的設計，像是巨大草帽、迷你包都能看出與眾不同的創意。

▲名模Bella Hadid、Jennie都人手一顆JACQUEMUS。（圖／IG@jacquemus、@bellahadid）

那今天要介紹的款式就是品牌非常有名的Le Sac Rond包款！這款包也完全看得出品牌這樣創新的風格，圓弧握把，搭配上它的方正外觀，整個超吸睛，完美詮釋出品牌設計師最擅長的解構主義。這個包款一系列都推出很繽紛、少女的色系，像是現在介紹的這款淺紫色就非常的亮眼，所以即使穿得很素，搭配上這款包包，絕對也會瞬間變成路上的焦點！

Tory Burch T MONOGRAM 迷你新月包，NT$19,900

Tory Burch因為價位親民，深受許多小資女孩的喜愛！這季最新推出的Crescent月牙包，俐落的包型設計，與一般的腋下包設計相當不同，再搭配上海軍藍色的T Monogram圖騰，還有棕色的皮革，非常具有復古感，背上身後相當吸睛！內層是質感的軟仿麂皮絨且擁有相當大的空間，就連長夾也可以輕鬆收納。此外，內外都有收納袋，對於通勤族、上班族來說真的超實用！

▲Tory Burch因為價位親民，深受許多小資女孩的喜愛。（圖／IG@jennymwalton）

小個子實測背上身，因為月牙包身的設計，因此非常修飾身形、顯得腿非常修長。除此之外，還附有一個斜背帶，還可以根據身型、穿搭調整長度，實用度超高，重點是此款包兩萬元有找就可以購入，加上老花的設計就是不會退流行，非常值得入手！

Tory Burch KIRA 復古圓筒包，NT$19,900

大容量、又耐裝的水桶包一直都是很多人的心頭好！這款Tory Burch新推出的KIRA復古圓筒包除了完美繼承上述優點外，顏值還超高，整體沒有太花俏的設計，樣式就很像是一個可愛的化妝包，特別的是使用了拉鍊掀蓋式設計，每次打開來都覺得很有儀式感！並且在多個地方都看得出細節，除了管狀提把、皮革上的縫線，搭配上中央的金屬logo，簡單卻可以帶出品牌的辨識度。

包身雖然看起來超硬挺，但皮革實際摸起來很柔軟舒服，編第一次摸到的時候整個超驚艷！而且加上其實這款包型比起一般的水桶包還來得更小巧，所以也會顯得身材比例更好，如果是小個子女生，想找一款水桶包這款就很適合。

Pedro ICON橢圓皮革斜背包，NT$3,690

接下來介紹的包款來頭可不小，Pedro ICON橢圓皮革斜背包是女神趙露思的欽點包款！Pedro是小CK集團旗下的高端線品牌，皮革摸起來相當細緻，設計上也非常具有巧思。小編大膽預測，將會是繼小CK之後大火的「國民包」！

▲Pedro ICON橢圓皮革斜背包是趙露思的欽點包款。（圖／IG@pedroshoes_taiwan）

包包主體是使用品牌的logo圖標設計，搭配上圓形的包身，給人少女又俏皮的感覺，選用小牛皮材質，手感跟視覺上都相當有質感，再加上白色縫線強調出細節，搭配上寬版織帶的設計，以白底搭配棕色滾邊呼應包身，上面還有金屬鍊帶的圖案，可帥氣可氣質，輕鬆駕馭多樣的穿搭風格，重點是4000元有找就可以擁有女神同款，真的太划算！

SAMO ONDOH Apple Bag，NT$3,990

介紹完輕奢品牌，接下來是小資女孩最愛的環節，SAMO ONDOH是泫雅、鄭麗媛都搶著背的韓國設計師品牌，近期更是紅到台灣，成為小資族女孩購買新包的好選擇！

▲泫雅、鄭麗媛都搶著背的韓國設計師品牌SAMO ONDOH。（圖／IG@@hyunah_aa、IG@yoanaloves）

這款是品牌很經典包款的Apple Bag，使用的是人造小牛皮，材質硬挺，即使沒有放東西，包身也會像是蘋果一樣圓潤卻又簡潔有力。此外，這款包包推出許多大膽、繽紛的色系，小編今天介紹的這款是台灣限定獨賣的絨霧磚橘色，色調上調配得剛剛好，在身上也襯膚顯白，除了很適合秋冬之外，春夏也很好搭配，如果想要一款特殊顏色又百搭的包包這款就很適合！

SAMO ONDOH Mug Bag，NT$3,860

接下來這款胖胖包相信很多人都不陌生！整體的設計就像是蓬鬆的枕頭一樣，並且立體的設計延伸到背帶，整體設計一體成型，加上很柔軟的人造小羊皮材質，成為品牌經典的熱門包款。這款包包其實肩背、手提都很好看，並在開口處做有小扣環，除了可以搭配品牌的背鍊外，也可以加上配飾，打造出獨一無二的穿搭品味！

▲SAMO ONDOH胖胖包。（圖／SAMO ONDOH）



在調色上小編必須頒給他一個獎項！不是只有限定款式才下功夫，這個綠色不會太淺到讓膚色顯黑，是很內斂的抹茶綠色，而且這個顏色也很好搭配，除了黑白色系，其實穿上莫藍迪色系的衣服也很適合，風格不限於可愛感的穿搭，休閒一點或是西裝外套也很適合。

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