年度開架熱賣彩妝TOP 8　媚點蜜粉、INTEGRATE櫻花潤唇膏回購率爆棚

文／美人圈

2022邁入尾聲，各大藥妝店的年度人氣彩妝品也出爐啦！這回小編就為大家帶來「康是美2022年度熱賣彩妝推薦 」每一款都是官網人氣款，甚至還賣到缺貨，究竟是哪些厲害的選手們，打敗各方勁敵，成為女孩們回購率爆棚的摯愛呢？快來一起往下看吧。

2022康是美熱賣彩妝推薦

I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒 05小奶油

這顆也是編的萬年摯愛眼影！I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒CP值真的突破天際，小小一盒收入上層的四色眼影+下層雙色腮紅，而且每一顆粉質都相當細膩，質感不輸專櫃，色號#05小奶油的調色更是極致完美，從百搭奶茶色到珠光色通通有，超級百搭零廢色，外出旅遊帶上它準沒錯。

▲I’M MEME 我愛口袋彩妝小方盒 05小奶油，NT$530。（圖／I’M MEME、IG@immemetaiwan）

SOFINA蘇菲娜 漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版

這位選手可說是我們的美妝老朋友了！不僅多次獲得日本@Cosme美妝大賞殊榮，近期又全新升級，添加保濕成分玻尿酸、隔離皮脂定妝成分，當作妝前打底使用，可以讓底妝持久服貼8小時，擺脫黏膩與脫妝，甚至還被日妞們譽為「脫妝神器」就知道有多好用了。

▲SOFINA蘇菲娜 漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版 25ml，NT$350。（圖／SOFINA蘇菲娜）



INTEGRATE 櫻花潤色護唇精華

每次一點開康是美官網熱賣榜上，一定有它的身影！「INTEGRATE櫻特芮 櫻花潤色護唇精華」主打自然不造作的櫻花粉嫩妝感，一抹立刻打造迷人花瓣唇，保濕精華更能長效維持水潤，修護雙唇的乾燥與死皮，讓嘴唇永遠保持水水嫩嫩的，自己照鏡子看了都怦然心動！

▲INTEGRATE 櫻花潤色護唇精華，NT$200。（圖／BEAUTY美人圈）

ettusais艾杜紗 魔束捲翹睫毛底膏 #BK（黑）

台灣氣候潮溼悶熱，睫毛常常夾了又塌、塌了又夾，真心讓人很崩潰啊！不過艾杜紗這款魔束捲翹睫毛底膏就是絕佳好幫手，蘊含魔束睫毛捲翹配方，無論單擦或搭配睫毛膏使用，都可以維持長效捲度，黑色透明質地也不會像傳統的底膏那樣讓睫毛變白，是一款各方面表現都很全面的睫毛產品。

▲ettusais 艾杜紗魔束捲翹睫毛底膏 BK（黑） ，NT$540。（圖／ettusais）

KATE凱婷 怪獸級持色絨霧唇釉 #M05泥霧

繼怪獸唇膏之後，KATE又帶來全新力作「怪獸級持色絨霧唇釉」！擁有舒芙蕾奶霜感的柔霧質地，一擦上唇瓣立刻服貼，戴口罩也不易掉色，色號#M05泥霧更是人氣爆棚，高級感冷咖色，無論是黃肌或白皮都能輕鬆駕馭，也難怪一上市就在康是美官網上銷量暴衝。

▲KATE凱婷 怪獸級持色絨霧唇釉 M05，NT$430。（圖／KATE）

media媚點 光透柔焦蜜粉

誰說開架沒有好貨！媚點「光透柔焦蜜粉」在PTT上可說是一片倒的好評，輕柔的透明粉體，可以自然修飾毛孔與肌膚紋理，完全不會有假面感，反而可以讓底妝變得更光滑細緻，彷彿天生皮膚就很好一般，還添加玻尿酸等保濕成分，是一款混合肌、乾肌都適用的蜜粉。

▲media媚點 光透柔焦蜜粉，NT$350。（圖／media媚點）

CLIO珂莉奧 積雪草修護精華氣墊粉餅 #03明亮色

每次去韓國逛街，絕對要掃貨的CLIO氣墊粉餅，在康是美也買得到！其中最受歡迎的正是「積雪草修護精華氣墊粉餅」，注入積雪草修護精華，質地輕盈又兼具保濕效果，網友盛讚：「終於找到一款保濕又有遮瑕度的氣墊粉餅，拍上去涼涼的，也不會讓肌膚覺得有負擔。」

▲CLIO珂莉奧 積雪草修護精華氣墊粉餅 03明亮色，NT$890。（圖／CLIO珂莉奧）

戀愛魔鏡 控制狂防暈眼線液EX #BK999

油眼皮每次畫眼線就是暈到爆，都還沒到下午就變成熊貓眼？戀愛魔鏡這款「控制狂防暈眼線液EX」絕對會是你的救星，筆觸纖細好描畫，可以畫出俐落的眼線妝感，搭配強化防水配方，更能讓眼線持久一整天、幾乎不暈妝。

▲戀愛魔鏡 控制狂防暈眼線液EX （BK999），NT$280。（圖／戀愛魔鏡）





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