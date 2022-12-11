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虞書欣顯瘦甜酷穿搭TIPS　「上短下長」秒變逆天長腿

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文／美人圈　圖／微博@虞書欣工作室、小紅書@虞書欣

《蒼蘭訣》可以說是下半年的現象級黑馬劇，除了王鶴棣飾演的月尊帥到讓觀眾出不了戲，女主角虞書欣更是讓網友大讚演活了「小蘭花」！而下戲後的虞書欣，私下的穿搭技巧也讓小紅書的網友們爭相模仿，以下帶來虞書欣顯瘦甜酷穿搭TIPS，想化身時髦精就快筆記起來。

虞書欣顯瘦甜酷穿搭技巧：頭肩比

美女的必備要素就是完美的頭肩比！如果觀察虞書欣早期穿搭，就會發現其實欣欣子的頭比例偏大、脖子略短，又加上本身就有Baby Face，若是穿錯上衣，就會顯得矮短！因此不管是劇中戲服、日常穿搭，都會發現虞書欣擁有大量的泡泡袖上衣或是墊肩西裝外套，讓身體的份量感增大，就能讓頭身比在視覺上更加平衡。

《蒼蘭訣》虞書欣顯瘦甜酷穿搭TIPS！上衣這樣挑超顯瘦、「上短下長」秒變逆天長腿

《蒼蘭訣》虞書欣顯瘦甜酷穿搭TIPS！上衣這樣挑超顯瘦、「上短下長」秒變逆天長腿

若是寬肩女孩，可以選擇袖子澎、肩不澎的燈籠款泡泡袖；脖子較短的女孩，則要避免圓領、沒有明顯肩線的款式。建議挑選上可以選擇方領、一字領以及海軍領，上身後即可達到顯肩寬、頭小的效果。

《蒼蘭訣》虞書欣顯瘦甜酷穿搭TIPS！上衣這樣挑超顯瘦、「上短下長」秒變逆天長腿

如果是有掰掰肉的女孩，可以選擇袖口寬鬆的款式，這樣可以完美的修飾蝴蝶袖，又可以達到完美的頭肩比！

《蒼蘭訣》虞書欣顯瘦甜酷穿搭TIPS！上衣這樣挑超顯瘦、「上短下長」秒變逆天長腿

虞書欣顯瘦甜酷穿搭技巧：露膚度

最合適的上身、下身露膚度是3：7。記得若下身露出的肌膚多，上身則小露即可；下身減少露膚度，上身就可以大方展露性感的肩頸！比起大V領、低胸，更建議挑選上述提到的方領、一字領，不僅可以拉長頸部線條，也不會過分性感。

《蒼蘭訣》虞書欣顯瘦甜酷穿搭TIPS！上衣這樣挑超顯瘦、「上短下長」秒變逆天長腿

而顛倒過來的比例，是從「眉毛到頸部的距離」加上「領口到鎖骨的距離」，比上「膝蓋以下到腳踝」。舉例來說，穿上長裙沒有適當露膚的話，視覺上就會被壓矮，看起來比例不好。

《蒼蘭訣》虞書欣顯瘦甜酷穿搭TIPS！上衣這樣挑超顯瘦、「上短下長」秒變逆天長腿

虞書欣顯瘦甜酷穿搭技巧：上簡下繁、上繁下簡

這套穿搭技巧其實可以根據自己的身型做決定，例如亞洲女生普遍是梨形身材，有假胯寬、腿粗的問題，上身則是偏骨感、纖瘦，而大多數大面積印花上衣或是淺色系服飾都有視覺膨脹感，我們就可以利用這點，挑選比較繽紛色系的上衣單品，下身盡量搭配低調的黑白色或是牛仔單品，就能有效平衡上下半身比例。

《蒼蘭訣》虞書欣顯瘦甜酷穿搭TIPS！上衣這樣挑超顯瘦、「上短下長」秒變逆天長腿

另外，以特色上衣成為視覺焦點，也能視覺上修飾梨形身材，比如說大翻領、荷葉領都是相當抓眼球的款式！下身再搭配上素色、中性色調單品，就可以營造出完美的倒三角比例唷！

《蒼蘭訣》虞書欣顯瘦甜酷穿搭TIPS！上衣這樣挑超顯瘦、「上短下長」秒變逆天長腿

《蒼蘭訣》虞書欣顯瘦甜酷穿搭TIPS！上衣這樣挑超顯瘦、「上短下長」秒變逆天長腿

虞書欣顯瘦甜酷穿搭技巧：上短下長

通過分割身材的比例，也能在視覺上呈現出更加完美的身材比例；上短下長最好的分割比例，是二八分或者三七分，通過長+短的搭配方式，從視覺上塑造大長腿。像是欣欣子這套就是相當日常又時髦的穿搭，短款的挖肩背心可以展現出A4腰，再搭配上落地褲及厚底球鞋，就能打造出超完美逆天比例啦！

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 虞書欣, 蒼蘭訣, 穿搭

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