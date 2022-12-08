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侯佩岑怨精心打扮「老公都不注意」　穿VERSACE黑裙博得小孩認可

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記者鮑璿安 ／高雄報導

VERSACE 於高雄漢神巨蛋購物廣場開設全新專門店，於今（8日）請到侯佩岑站台，她以黑色系西裝搭配裙子展現可柔可剛的氣息，演繹標誌性的迴紋元素。不光對於今天造型相當滿意，侯佩岑還透露兒子非常關注她每天的穿衣變化，恰好喜歡看到媽媽穿裙子。

▲▼侯佩岑 。（圖／品牌提供）

▲侯佩岑穿著VERSACE 2023早春系列黑色Logo羊毛西裝外套 。（圖／品牌提供）

侯佩岑穿著2023早春系列黑色Logo羊毛西裝外套，搭配標誌性剪裁修身黑色Medusa Biggie洋裝，她表示：「我很愛設計中有衝突叛逆的感覺，尤其是年末參加派對非常適合，最近覺得深色與金屬的搭配，其實可以顯現個人特質，不會被衣服穿走。」她特別點出黑色洋裝單品是心頭好，更建議「每個女孩衣櫃都要有一件小黑洋裝」。

▲▼侯佩岑 。（圖／品牌提供）

▲侯佩岑喜歡經典素雅的造型。（圖／品牌提供）

侯佩岑造型多變，日前PO出短髮照引起粉絲熱議，她則回應：「我覺得人生要多一點體驗，說不定哪天就剪了（短髮）！」還笑說孩子愛玩她的長頭髮，而且很關注媽媽每天的變化，讓侯佩岑趁機抱怨老公：「精心打扮的時候老公都沒看到，反而是小朋友注意我，好險家裡有兩個觀眾。」

至於今天的造型是否會獲得小孩的認可？侯佩岑說：「今天這樣我覺得小孩會喜歡，有時候太時髦他們不見得看得懂，這樣是經典、素雅又顯現個人特質。」 對於即將到來的聖誕節，侯佩岑也推薦男士可以入手帽子配件，若有預算可以選擇話題性的Greca Goddess迷宮女神包款當禮物。

▲▼侯佩岑 。（圖／品牌提供）

▲▼侯佩岑 。（圖／品牌提供）

▲VERSACE 高雄漢神巨蛋購物廣場全新專門店，Greca Goddess系列包款    。（圖／品牌提供）

品牌新店佔地45.8坪， 運用大理石、絲綢和金屬質感貫穿整個空間，地板上印有品牌標誌希臘迴紋圖樣，並展示最新的男女服裝系列、2022假期系列單品。

更多佳節系列單品

Bottega Veneta 歡慶佳節 Holiday 限定色系

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲CASSETTE 金色編織斜背包、 TURN 銀色編織手提肩背包。（圖／品牌提供）

為迎接年底派對佳節，Bottega Veneta特別推出限定色系，將標誌性包款Cassette 或是 Mini Jodie都換上金銀色調，閃出耀眼光澤，成為全身最醒目焦點。另也帶來小尺寸配件單品，如鑰匙圈、耳機套、小皮件，甚至是耳環、戒指、毛海圍巾，相當值得收藏。

Balenciaga Objects靈感生活系列

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼Holiday限定系列綜合 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Barbes托特包造型陶瓷花瓶；刺釘裝飾寵物碗；兔子造型熏香爐；Knife高跟鞋造型水晶花瓶 。（圖／品牌提供）

想要入手充滿玩味的設計，不妨考慮Balenciaga Objects靈感生活系列，此次針對家居選物、寵物服飾到香氛類產品等，一次注入全新靈感。顛覆輪廓推出Knife高跟鞋造型的水晶玻璃花瓶、Barbes托特包造型的陶瓷大號花瓶；也有與義大利知名瓷器品牌Ginori 1735共同打造的茶壺、碟子，甚至是刺釘裝飾的寵物碗。

關鍵字：

侯佩岑, VERSACE, 高雄, 漢神, 巨蛋

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