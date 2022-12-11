2023代表色唇膏推薦！高雅「萬歲洋紅」一抹氣勢全開　

實習記者黃麗頻／綜合報導

日前Pantone公布2023年度代表色為「18-1750 Viva Magenta」，濃烈的萬歲洋紅，代表著活潑樂觀、無所畏懼，鼓勵人們勇敢向前邁進；當然同色系的唇膏想必也是2023的時尚焦點，以下精選５款「萬歲洋紅色系」唇膏，為2023賦予一個新冀望。

迪奧 超完美持久唇膏 #879

號稱「16小時持妝功效」，迪奧超完美持久唇膏延續藍星唇膏的精神，打造兼具現代與經典的唇膏系列，絲絨霧面質地卻富含雙倍美唇精華，一抹滑順舒適、不卡紋，如裸唇般舒適，#879 為偏紫調的酒漬莓紅，一擦超顯個性，帶給整體造型俐落之感。

▲迪奧 超完美持久唇膏 #879，NT$1,450。（圖／翻攝自迪奧官網）

香奈兒 超炫耀釉光唇粹 #74

作為香奈兒首款滋潤持色型唇彩， #74 帶點紫的紅棕調，裡頭添加防水配方，保濕高達12小時，使唇膏精緻而舒適持色；飽滿的色系，帶點微微的高級感，顯色又顯白，塗上它宛如香奈兒復古女郎，一出現絕對是全場焦點！

▲香奈兒 超炫耀釉光唇粹 #74，NT$1370。（圖／翻攝自小紅書＠柳三三633、＠一只佳佳）

植村秀 無色限粉霧保濕唇膏 #RD196

以霧面唇膏聞名的植村秀，其「無色限粉霧保濕唇膏」系列標榜絕佳絲滑的超霧感粉末，兼具保濕不顯唇紋，打造唯美霧面唇色，#RD196 薄擦清新顯白，厚塗卻超有氣勢，巨大的反差讓人心動不已，不僅自帶時尚感，還能提亮膚色，絕對是必收款！

▲植村秀 無色限粉霧保濕唇膏 #RD196，NT$1050。（圖／翻攝自小紅書＠楠楠不吃辣）

M.A.C 絲柔粉霧奢緞唇膏 #890 WILD SUMAC

M.A.C的絲柔粉霧系列始終是品牌的經典，全新「壞壞黑魔杖不只極霧」系列，打造出空氣天鵝絨質地，更擁有舒芙蕾保濕粉體，保有滋潤度及延展性，#890 WILD SUMAC 以帶點粉嫩的紫調為基底，上唇秒變冷白皮，又自帶高級感，必須收！

▲ M.A.C 絲柔粉霧奢緞唇膏 #890 WILD SUMAC，NT$1,100。（圖／翻攝自小紅書＠李夢琳monlynn）

Hermès 亮面唇膏 Rouge H #85

近2年才加入唇彩系列的愛馬仕，即便品項較為少數，不過仍十分搶手，他們家的亮面唇膏質地細膩、潤澤，使雙唇能保持柔軟滋潤，#85 為偏紫的紅色調，顏色濃郁、顯色度高，不管是濃顏還是淡顏，塗上保證氣場全開！

▲ Hermès 亮面唇膏 Rouge H #85，NT$2,250。（圖／翻攝自小紅書、＠Burgeenzhang）

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