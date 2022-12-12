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「精品手機包」真的太實用！Gucci復古老花超生火、CHANEL還附耳機殼

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文／美人圈

小廢包已經成為女孩們的最愛！不過迷你包包最多只能裝個藍芽耳機、口紅，手機只能一直拿在手上或放在口袋中，與姊妹們相約逛街真的不方便！各家精品為此設計出針對手機的專屬包款，精巧又輕便，除了可以放手機外還附有卡槽功能，真的太實用，趕緊一起來看看2022「精品手機包」推薦。

2022「精品手機袋」推薦

CHANEL 鏈帶口蓋手機包

CHANEL這款手機包由粒紋小牛皮製成，附上金色鍊條，還有AirPods耳機殼，搭配雙C LOGO整個超吸睛！小香迷們可不要錯過這款。

2022「精品手機袋」推薦：CHANEL 鏈帶口蓋手機包

▲CHANEL 鏈帶口蓋手機包，NT$92,500。（圖／CHANEL）

CELINE TRIOMPHE直式電話收納袋

CELINE的TRIOMPHE帆布就是美！這款直式電話收納袋，除了以TRIOMPHE小牛皮帆布製成，正面更點綴品牌標誌性的「凱旋門」LOGO開扣，除了手機收納空間外，還擁有兩個信用卡插袋，及可以調校的皮革肩帶，可以依據自己的身高、風格進行調整，變化出百搭時髦穿搭！

2022「精品手機袋」推薦：CELINE TRIOMPHE直式電話收納袋，NT$29,500

▲CELINE TRIOMPHE直式電話收納袋，NT$29,500。（圖／CELINE）

Burberry Anne - Vintage 格紋艾尼手機保護套

沒有人可以抗拒Burberry經典格紋的魅力，採用Vintage格紋及皮革材質精製而成，搭配上細緻皮革扣，以及同材質的背袋，散發出低調又精緻的魅力，扁平型的包身也不用擔心包款份量感太重，讓風格被侷限，相當百搭！

2022「精品手機袋」推薦：Burberry Anne - Vintage 格紋艾尼手機保護套，NT$21,900

▲Burberry Anne - Vintage 格紋艾尼手機保護套，NT$21,900。（圖／Burberry）

Gucci Horsebit 1955 迷你手機包

牛仔在時尚圈擁有歷久不衰、經典不敗的地位！這款Gucci Horsebit 1955 mini bag以GG Supreme搭配上丹寧牛仔面料，並以沉穩的棕色皮革包邊，並在中央飾以金色馬銜扣徽標，完美呈現出復古時髦氣場。除了手機外，還可以輕鬆放入隨身物品，顏值高又兼具實用性，超值得入手！

2022「精品手機袋」推薦：Gucci Horsebit 1955 mini bag 迷你手機包，約NT$34,630

▲Gucci Horsebit 1955 mini bag 迷你手機包，約NT$34,630。（圖／Gucci）

DIOR LADY DIOR 手機收納袋

Lady Dior手機收納袋設計高雅精巧，提在手上秒變貴族千金！以黑色Cannage藤格紋圖案羊皮製成，點綴可拆卸的「D.I.O.R.」吊飾，滿溢出奢華高級感！這款手機收納袋除了有可拆卸的手柄還附有鏈帶，小小一咖背在身上或是手提都超級吸睛，內附有3個卡片隔層，外出其實相當夠用！

2022「精品手機袋」推薦：DIOR LADY DIOR 手機收納袋，NT$36,500

▲DIOR LADY DIOR 手機收納袋，NT$36,500。（圖／DIOR）

FERRAGAMO VARA蝴蝶結手機包

FERRAGAMO VARA蝴蝶結手機包模樣太可愛！由柔軟牛皮製成，自帶細緻的光圈，加上正面飾有Vara羅緞蝴蝶結，完全是長在小編審美上，設有兩個卡槽，可存放手機或個人物品，並以金色鏈條連接便捷卡夾，與姊妹相約逛街帶它就足夠。

2022「精品手機袋」推薦：FERRAGAMO VARA蝴蝶結手機包，約NT$24,000

▲FERRAGAMO VARA蝴蝶結手機包，約NT$24,000。（圖／FERRAGAMO）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 手機包, Gucci, CHANEL, CELINE

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