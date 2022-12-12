德國珊諾極潤乳液兩大瓶788元　含96%天然成分、寶寶媽媽都能擦

文／C編

寶寶肌膚嬌嫩細柔，遇到乾冷天氣容易乾癢，這時不妨挑選一支合適的乳液，幫寶寶均勻塗抹全身，維持保濕潤澤，「Her森森」推出「德國sanosan珊諾 baby re:mind極潤乳液雙入組」，原價1640元、特價788元，相當於一瓶不到400元，CP值超高。

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▲德國sanosan珊諾 baby re:mind極潤乳液雙入組，原價1640元、特價788元，點我購買。



來自德國的re:mind極潤系列乳液中，添加了96%的純天然成分，包括獨家水解乳蛋白、有機橄欖果油、維生素原B5、母菊花萃取、乳油木果油等，可以幫助肌膚補水滋潤，而且分子小、好吸收，細緻的質地用起來不會覺得黏膩不適，體感效果好。

其中，天然水解乳蛋白成分，就像是肌膚的保護層，可以幫助寶寶建立保濕屏障，避免受到外在環境刺激，達到呵護效果，同時可以避免水分流失，是很好的防護成分；搭配親膚性高的有機橄欖油，更容易達到完美護膚。

德國對於嬰兒保養品的審核嚴格，這款單品更是獲得敏感肌測試5星標章，不添加有害成分、防腐劑或是刺激物質，0歲以上都適合，原裝進口品質有保證，另外，在香料的規範上，也符合國際IFRA香料協會規範，媽咪、寶寶都可以安心使用。

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「Her森森」推出「德國sanosan珊諾 baby re:mind極潤乳液雙入組」是500ml的容量兩瓶，原價1640元、特價788元，相當於一瓶不到400元，而且不只是小孩可以塗抹，大人也可以用，尤其是秋冬肌膚容易乾燥，入手正是好時機。