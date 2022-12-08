IKEA絕版品出清百款4折起　雙人被套組只要799、三人沙發現省9900

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA一年僅兩次的絕版品出清來了，即起至12／28連續20天，推出約400項絕版品優惠4折起，本次主要優惠品類集中在沙發、工作桌等大家具，以及冬季的溫暖織品，另外也針對年末的節慶氣氛單品像燈飾、燈簾或裝飾品等，想好好在家過冬，不妨去衝一波吧！

▲IKEA 2022冬季絕版品出清本次很有誠意，三人座沙發直接降價近萬元。（圖／業者提供）

隨著邁入疫情後生活，許多民眾準備將家裡重新整理佈置一番，讓親友來訪時能眼睛一亮，IKEA絕版品出清祭出不少好物，讓消費者輕鬆升級居家，本次主打藍色STOCKSUND三人座沙發，原價 24,900元，特價15,000元，直接現省9,900元，都可以拿來買另一個家具了；經典熱銷的KOARP扶手椅原價5,990元，也推出特價2,450元，直接省下一半多，這次的IKEA好佛心喔！

▲HAVSTA子母桌2件組原價$4,299，特價$1,699。

其他優惠較多的大家具，還有HAVSTA子母桌2件組，原價4,299元，特價1,699元；簡約設計風格的SMÅGÖRA書桌／工作桌，原價1,990元，特價990元，直接千元有找，旁邊的把手設計還可以懸掛物品；NORDVIKEN折疊桌原價4,999元，特價1,990元；窄版設計的STÄLL四層鞋櫃，原價3,599元，特價1,999元，很適合小坪數空間使用。

▲窄版設計的STÄLL四層鞋櫃，原價$3,599，特價$1,999。

▲SMÅGÖRA書桌工作桌原價$1,990，特價$990。

面對寒冷冬季，織品也是促銷重點，ÄNGSKLOCKA雙人被套組原價1,999元，特價799元，現省1,200元；有厚實絨毛觸感的TORRILD短毛地毯，原價2,299元，現在特價890元就可以帶回家。IKEA針對耶誕商品也推加碼出清，限時8折優惠，VINTERFINT聖誕老人裝飾品原價599元，特價479元；星星造型的STRÅLA Led燈簾原價879元，特價703元。

▲ÄNGSKLOCKA雙人被套組原價$1,999，特價$799。

▲星星造型的STRÅLA Led燈簾原價$879，特價$703。

▲VINTERFINT聖誕老人裝飾品原價$599，特價$479。

特力家品從12／8起分別於台北、台中兩地同步舉辦快閃聯合特賣，集結旗下15個歐洲、美國品牌，單品最低下殺不到1折，以英國品牌寢具Wedgwood為例，要價近萬元的印花毯，特價只需599元就可以帶回家，直接打0.6折，此外還有每日一物，包括寢具、快鍋、廚房家電、空氣清淨機等，想升級居家不妨去逛一逛。

▲特力家居旗下15代理品牌聯合特賣，Wedgwood超細纖維印花毯只要0.6折。（圖／業者提供）

特力家品台北場從12／8至12／21共計12天，於SOGO百貨復興館7樓City Hall舉行；台中場從12／8至12／15共計8天，於Top City台中大遠百11樓海洋互動區舉辦，熱門品牌包括德國餐廚WMF、美國廚電KitchenAid、日本鬆餅機Vitantonio、大陸Joyoung九陽以及韓國除濕機Winix等均有商品參加特賣，平均特價2折起。

▲WINIX智能空氣清淨機灰白 AAPU300-JVT原價7,990元，特價2,390元，售完為止。

業者表示，特賣種類涵蓋家具家飾、寢具配件、餐廚用品、居家電器、香氛、旅行用品等，全場超過上百件品類均有2至5折不等的破盤優惠，且每日更推出精選限量超低價商品，以台北場為例，12／21推Wedgwood超細纖維印花毯，原價9,980元，特價599元，限量80件，而口碑極佳的WMF鍋具，12／11也推出PERFECT RDS快力鍋二件套組原價14,500元，特價5,800。