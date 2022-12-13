fb ig video ETtoday search mobile

秋冬「精品耳環」推薦！YSL楊冪同款、CHANEL小羊皮愛心超欠收

>

文／美人圈

有時候裝扮的漂漂亮亮，卻好像少了些什麼？其實耳環在視覺上不僅可以為整體造型加分，還有修飾臉型的作用！以下帶來2022秋冬「精品耳環」推薦，Dior Tribales換上質感新色、CHANEL愛心耳環太欠收，還有女神楊冪同款，一起來看看有沒有你的命定款。

2022秋冬精品耳環推薦

1：Dior Tribales 耳環

經典的Dior Tribales耳環推出全新配色啦！將白色珍珠染上質感灰色並綴以青銅色飾面金屬「CD」標誌，戴上後超吸睛，喜歡穿著比較低調路線或是個性風格的你相當適合！

2022秋冬精品耳環推薦1：DIOR TRIBALES 耳環

▲Dior Tribales 耳環，NT$19,000。（圖／DIOR，下同）

2：DIOR CD Navy 耳環

這款CD Navy耳環的設計簡約而經典。以金色飾面金屬而成，「CD」字母以扭紋效果呈現出麻花扭結效果，相當典雅又氣質，無論是穿上大衣或是西裝外套都非常適合！

2022秋冬精品耳環推薦2：DIOR CD NAVY 耳環

▲DIOR CD Navy 耳環，NT$16,500。

3：CHANEL 夾式耳環

CHANEL太懂少女心！愛心的造型，上頭還有金屬雙C LOGO，搭配上小羊皮皮革材質，復古中帶點個性的叛逆少女氣息，戴上這款耳環為裝扮加分不少！無論是送禮、自用都是絕佳的選擇。

2022秋冬精品耳環推薦3：CHANEL 耳環

▲CHANEL 夾式耳環，NT$34,600。（圖／小紅書@Olivia.C、CHANEL）

4：CHANEL 環圈耳環

這款CHANEL環圈耳環真的是貴氣滿滿！以金色金屬打造，加上琉璃珠、水鑽、白珍珠與水晶，中間還有雙C LOGO連接成圓形耳釘，不僅復古更充滿造型感，喜歡復古宮廷感穿搭的女孩必收！

2022秋冬精品耳環推薦4：CHANEL耳環

▲CHANEL 環圈耳環，NT$26,100。（圖／CHANEL）

5：CELINE SIGNATURES 耳環

CELINE秋冬新推出的不對稱耳環真的太可愛！小方框中有著小小的立體凱旋門、愛心圖案，並且特別採用環狀式耳環延長，戴在耳朵上更顯大方，還不用擔心可愛的飾品被頭髮擋住。

2022秋冬精品耳環推薦5：CELINE SIGNATURES耳環

▲CELINE SIGNATURES 耳環，NT$18,500。（圖／CELINE）

6：YSL 珍珠金屬耳環

接下來是楊冪同款的YSL珍珠金屬耳環！這款珍珠耳環相當特別，造型一大一小，上頭飾有YSL MONOGRAM，在普通的珍珠款式中脫穎而出，想要與女神大冪冪同款，又不想花大錢的女孩們可以考慮這款。

2022秋冬精品耳環推薦6：YSL 珍珠金屬耳環

▲YSL 珍珠金屬耳環，NT$12,350。（圖／微博、YSL）

7：LOUIS VUITTON LOUISE BY NIGHT 耳環

相信LV包款是很多人心中的夢幻逸品，想要趁著年末犒賞自己，可以先從耳環入門！這款LOUISE BY NIGHT耳環，為品牌標誌增添閃爍元素，戴上耳後超抓眼！經典的LV Circle標誌以拋光金屬呈現，搭配閃亮水晶環繞，出席晚宴、正式場合穿戴都格外耀眼奪目。

2022秋冬精品耳環推薦7：LOUIS VUITTON LOUISE BY NIGHT 耳環

▲LOUIS VUITTON LOUISE BY NIGHT 耳環，NT$18,400。（圖／LOUIS VUITTON）

8：FENDI Baguette耳環

這款Baguette FF圖案耳環，以鍍金金屬製成，搭配上Baguette切割白色水晶，不會過於簡單沒有重點；也不會太華麗，不好搭配，整體呈現出簡鍊又時尚的氛圍感，想找一款日常配戴、出席重要場合也適合的耳環，這款就相當適合！

2022秋冬精品耳環推薦8：FENDI Baguette耳環

▲FENDI Baguette耳環，NT$15,500。（圖／FENDI）

延伸閱讀

2022低預算「精品禮物」推薦！CHANEL卡片夾、DIOR珍珠耳環必敗，YSL萬用有找就能收

2022新款「精品耳環」推薦！CHANEL雙C超經典，DIOR溫柔氣質美炸天！

2022精品卡夾零錢包推薦！YSL、CELINE、DIOR一萬五即可入手，LV這款老花絕美必收

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 耳環

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

超準！第一眼看到手還是眼睛？秒測你的「真實本性」

超準！第一眼看到手還是眼睛？秒測你的「真實本性」

趙露思穿「露露紫禮服」美出仙氣！天鵝頸、直角肩瘦到無贅肉

趙露思穿「露露紫禮服」美出仙氣！天鵝頸、直角肩瘦到無贅肉

安海瑟薇也愛巨無霸寶石　Diamon Bank展出122克拉藍寶、天價3.4億紅寶

安海瑟薇也愛巨無霸寶石　Diamon Bank展出122克拉藍寶、天價3.4億紅寶

除濕機乾衣3要點須知　台電：「加一步驟」衣服乾更快 《哈利王子與梅根》揭私下奢華日常　身後披「愛馬仕毛毯」比劇情更吸睛 低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」 秋冬常乾癢敏感？皮膚科醫師教「正確養膚」3關鍵：降低洗臉水溫 C羅女友球場變秀場狂曬千萬珠寶　護另一半砲轟總教練不嘴軟 包・開箱／GUCCI「草莓包」IG上紅起來！　逼真草莓吊飾可愛爆棚 把5件東西移出臥室　幫助你睡得更好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面