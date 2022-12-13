秋冬「精品耳環」推薦！YSL楊冪同款、CHANEL小羊皮愛心超欠收

文／美人圈

有時候裝扮的漂漂亮亮，卻好像少了些什麼？其實耳環在視覺上不僅可以為整體造型加分，還有修飾臉型的作用！以下帶來2022秋冬「精品耳環」推薦，Dior Tribales換上質感新色、CHANEL愛心耳環太欠收，還有女神楊冪同款，一起來看看有沒有你的命定款。

2022秋冬精品耳環推薦

1：Dior Tribales 耳環

經典的Dior Tribales耳環推出全新配色啦！將白色珍珠染上質感灰色並綴以青銅色飾面金屬「CD」標誌，戴上後超吸睛，喜歡穿著比較低調路線或是個性風格的你相當適合！

▲Dior Tribales 耳環，NT$19,000。（圖／DIOR，下同）

2：DIOR CD Navy 耳環

這款CD Navy耳環的設計簡約而經典。以金色飾面金屬而成，「CD」字母以扭紋效果呈現出麻花扭結效果，相當典雅又氣質，無論是穿上大衣或是西裝外套都非常適合！

▲DIOR CD Navy 耳環，NT$16,500。

3：CHANEL 夾式耳環

CHANEL太懂少女心！愛心的造型，上頭還有金屬雙C LOGO，搭配上小羊皮皮革材質，復古中帶點個性的叛逆少女氣息，戴上這款耳環為裝扮加分不少！無論是送禮、自用都是絕佳的選擇。

▲CHANEL 夾式耳環，NT$34,600。（圖／小紅書@Olivia.C、CHANEL）

4：CHANEL 環圈耳環

這款CHANEL環圈耳環真的是貴氣滿滿！以金色金屬打造，加上琉璃珠、水鑽、白珍珠與水晶，中間還有雙C LOGO連接成圓形耳釘，不僅復古更充滿造型感，喜歡復古宮廷感穿搭的女孩必收！

▲CHANEL 環圈耳環，NT$26,100。（圖／CHANEL）

5：CELINE SIGNATURES 耳環

CELINE秋冬新推出的不對稱耳環真的太可愛！小方框中有著小小的立體凱旋門、愛心圖案，並且特別採用環狀式耳環延長，戴在耳朵上更顯大方，還不用擔心可愛的飾品被頭髮擋住。

▲CELINE SIGNATURES 耳環，NT$18,500。（圖／CELINE）

6：YSL 珍珠金屬耳環

接下來是楊冪同款的YSL珍珠金屬耳環！這款珍珠耳環相當特別，造型一大一小，上頭飾有YSL MONOGRAM，在普通的珍珠款式中脫穎而出，想要與女神大冪冪同款，又不想花大錢的女孩們可以考慮這款。

▲YSL 珍珠金屬耳環，NT$12,350。（圖／微博、YSL）

7：LOUIS VUITTON LOUISE BY NIGHT 耳環

相信LV包款是很多人心中的夢幻逸品，想要趁著年末犒賞自己，可以先從耳環入門！這款LOUISE BY NIGHT耳環，為品牌標誌增添閃爍元素，戴上耳後超抓眼！經典的LV Circle標誌以拋光金屬呈現，搭配閃亮水晶環繞，出席晚宴、正式場合穿戴都格外耀眼奪目。

▲LOUIS VUITTON LOUISE BY NIGHT 耳環，NT$18,400。（圖／LOUIS VUITTON）

8：FENDI Baguette耳環

這款Baguette FF圖案耳環，以鍍金金屬製成，搭配上Baguette切割白色水晶，不會過於簡單沒有重點；也不會太華麗，不好搭配，整體呈現出簡鍊又時尚的氛圍感，想找一款日常配戴、出席重要場合也適合的耳環，這款就相當適合！

▲FENDI Baguette耳環，NT$15,500。（圖／FENDI）

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