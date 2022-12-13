東京機＋酒5日下殺14599元！酷航含托運、再送西瓜卡超划算

文／C編

疫情趨緩，許多人憋不住想飛奔日本一解「思鄉之情」，還沒訂好行程的人，現在可以下手了！「Her森森」推出「日本東京上野飯店自由行5日」，原價39900元、特價14599元，含來回機票、東京上野飯店4日住宿，而且含稅、再贈西瓜卡，超值的優惠價格，別再猶豫了。

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▲日本東京上野飯店自由行5日，原價39900元、特價14599元，點我購買。



這次推出的機＋酒票券是包含酷航來回機票、入住上野Ueno Hotel 4晚的價格，而且1月份有適合的日期就可以出發，之所以必買，是因為從成田機場下飛機之後，直接搭乘Skyliner只要36分鐘就可以抵達東京的上野車站，步行5分鐘就能直接辦理入住，交通超方便。

一班車就到，上野早就是很多台灣人赴東京會選擇住宿的好據點，附近有熱鬧的阿美橫町，買藥妝、吃日料、嚐水果都超方便，走出飯店就可以立刻滿足，不用提著大包小包逛街，想去新宿、澀谷、表參道、銀座也都很快就能抵達，只要附贈的西瓜卡一刷，整個東京任你行。

到了日本東京，除了基本的逛街採買，景點觀光也是必備行程，像是求籤超準的淺草寺、明治神宮、絕美地標晴空塔、東京鐵塔，都是一定要朝聖的地方，帶小孩首選東京迪士尼，華麗的遊樂設施與樂隊遊行，大人也能再次感受動畫世界裡面的可愛魔法。

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「Her森森」推出「日本東京上野飯店自由行5日」，原價39900元、特價14599元，含來回機票、東京上野飯店4日住宿，包稅、含托運20公斤及手提行李7公斤，另外再贈西瓜卡，超優惠的票券，絕對要立刻下單了。