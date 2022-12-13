fb ig video ETtoday search mobile

東京機＋酒5日下殺14599元！酷航含托運、再送西瓜卡超划算

>

文／C編

疫情趨緩，許多人憋不住想飛奔日本一解「思鄉之情」，還沒訂好行程的人，現在可以下手了！「Her森森」推出「日本東京上野飯店自由行5日」，原價39900元、特價14599元，含來回機票、東京上野飯店4日住宿，而且含稅、再贈西瓜卡，超值的優惠價格，別再猶豫了。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲日本,東京,上野,上野飯店,旅行,Her森森,。（圖／Ｈer森森）

▲日本東京上野飯店自由行5日，原價39900元、特價14599元，點我購買

這次推出的機＋酒票券是包含酷航來回機票、入住上野Ueno Hotel 4晚的價格，而且1月份有適合的日期就可以出發，之所以必買，是因為從成田機場下飛機之後，直接搭乘Skyliner只要36分鐘就可以抵達東京的上野車站，步行5分鐘就能直接辦理入住，交通超方便。

一班車就到，上野早就是很多台灣人赴東京會選擇住宿的好據點，附近有熱鬧的阿美橫町，買藥妝、吃日料、嚐水果都超方便，走出飯店就可以立刻滿足，不用提著大包小包逛街，想去新宿、澀谷、表參道、銀座也都很快就能抵達，只要附贈的西瓜卡一刷，整個東京任你行。

到了日本東京，除了基本的逛街採買，景點觀光也是必備行程，像是求籤超準的淺草寺、明治神宮、絕美地標晴空塔、東京鐵塔，都是一定要朝聖的地方，帶小孩首選東京迪士尼，華麗的遊樂設施與樂隊遊行，大人也能再次感受動畫世界裡面的可愛魔法。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲日本,東京,上野,上野飯店,旅行,Her森森,。（圖／Ｈer森森）

▲日本東京上野飯店自由行5日，原價39900元、特價14599元，點我購買

「Her森森」推出「日本東京上野飯店自由行5日」，原價39900元、特價14599元，含來回機票、東京上野飯店4日住宿，包稅、含托運20公斤及手提行李7公斤，另外再贈西瓜卡，超優惠的票券，絕對要立刻下單了。

關鍵字：

日本, 東京, 上野, 上野飯店, 旅行, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

愛染燙、日常護理又疏忽，難怪頭髮掉不停！6大Tips還妳美美秀髮

愛染燙、日常護理又疏忽，難怪頭髮掉不停！6大Tips還妳美美秀髮

早上吃這5種食物瘦最快！不復胖、不挨餓的黃金法則

早上吃這5種食物瘦最快！不復胖、不挨餓的黃金法則

出國、返鄉都需要！行李箱空間最大化：填滿凹槽、手壓真空袋神好用

出國、返鄉都需要！行李箱空間最大化：填滿凹槽、手壓真空袋神好用

選一隻破繭而出的蝴蝶　測驗妳「戀愛腦」到底有多深！ 空氣清淨機3大NG用法！放角落、面對牆壁都錯了 「大師級牛排」煎法公開！流水退冰超NG、靜置5分鐘鎖住肉汁最美味 趙露思穿「露露紫禮服」美出仙氣！天鵝頸、直角肩瘦到無贅肉 超準！第一眼看到手還是眼睛？秒測你的「真實本性」 除濕機乾衣3要點須知　台電：「加一步驟」衣服乾更快 安海瑟薇也愛巨無霸寶石　Diamond Bank展出122克拉藍寶、天價3.4億紅寶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面