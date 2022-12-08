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韓妞瘋狂掃貨的「毛毛拖鞋」　搭短裙、襪子立刻瘦成一道閃電

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記者李薇／台北報導

冬天毛茸茸的單品總是讓人愛不釋手，超可愛的絨毛系列單品，光用看的就覺得好暖，穿在身上更是達到完美的禦寒效果，以下就盤點最近超夯毛毛拖鞋系列，光腳穿、搭長筒襪或是泡泡襪，都很有時髦感。

＃Rochfish 毛毛拖鞋

Rochfish是2004年在英國英格蘭誕生的品牌，以英式優雅風格加上機能性為主的單品，最近整個在韓國爆紅，每個韓妞人人腳上都一雙的毛茸茸拖鞋，不管是焦糖棕、水泥灰、咖啡棕等色調，通通都有各自的擁護者，只要短褲、短裙搭配長襪，立刻就可以跟上最流行的Y2K時尚。

Rochfish之所以會受到歡迎，關鍵就在於它的版型設計，穿起來顯瘦又不會讓人覺得厚重，鞋面上翻開的絨毛材質，鞋底柔軟又好走，加上近年穆勒鞋當道，難怪一出就立刻受到很多女孩的歡迎，連店面人潮都絡繹不絕，人人都是要帶一雙才走。

＃UGG 毛毛拖鞋

提到毛毛拖鞋，當然絕對不能忽略絨毛雪地靴的始祖：UGG，最早約是1987年在澳洲發跡，後來被推廣到美國之後，立刻受到許多好萊塢明星的喜愛，意外爆紅，其中，最經典的絨毛雪地靴，在台灣也火紅了很長一段時間，只要到了冬季，幾乎每個女孩腳上都要擁有。

不只是經典的高筒造型盛行，後來還推出各種不同樣式的單品，比如踝靴款、增高款、穆勒鞋款等等，連夏天的涼鞋也可以有各種繽紛毛毛，款式超多，穿上街、在家穿都很療癒，重點是搭配上又相當簡單，牛仔褲、寬褲或是裙裝，簡單搭就行。

關鍵字：

Rochfish, UGG, 毛毛拖鞋, 絨毛拖鞋, 拖鞋, 雪地靴, 雪靴

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