Lyst 2022年度時尚排行榜出爐！Miu Miu躍最熱品牌、PRADA腋下包風靡全球

實習記者黃麗頻／綜合報導

時尚數據權威Lyst每年都會總結出年度品牌、年度話題單品、年度聯乘等名單，而日前釋出2022年度時尚報告，當中就有不少名單令人驚喜，一起來揭曉今年的話題之作吧！

年度品牌：Miu Miu

從低腰迷你裙、芭蕾舞鞋再到極短上衣，Miu Miu 今年創造出不少熱潮，憑藉著獨特、耳目一新的時尚單品，再經由不少名人，如少女時代潤娥、IVE 張員瑛等，比起去年同期的搜尋次數增加34％，使品牌的曝光率達到前所未見的巔峰，能登上年度品牌當之無愧！

▲今年Miu Miu曝光率達到史無前例的巔峰狀態。（圖／翻攝自IG＠miumiu）

年度流行趨勢：Barbiecore（芭比粉）

曾受眾人懼怕的「芭比粉」，今年搭上Y2K迴游風潮，成為2022年的時髦色系，從Valentino 2022秋冬大秀開啟一連串粉色炫風，尤其當《芭比》真人版女主角瑪格羅比 （Margot Robbie）穿著一襲粉色衣服照片公開後，粉色商品的搜索量更是狂飆416%，絕對是今年的流行趨勢，此外，帶起這股粉紅熱潮的Valentino創意總監也奪下2022英國時尚大獎 （The Fashion Awards）年度設計師。

▲「芭比粉」成為2022年最時髦色系。（圖／翻攝自IG@maisonvalentino、@margotrobbieofficial）

年度鞋款：Birkenstock Boston（勃肯鞋）

勃肯鞋絕對是時尚圈最經典的鞋款之一，根據Lyst統計，光是2022上半年搜尋量就增長了593%，2年內更是5度登上Lyst排行榜，而今年勃肯與Dior、Manolo Blahnik、Ader Error等時尚品牌推出聯名款，又掀起另一股風潮，連超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）都深陷勃肯鞋的魅力。

年度手袋：Prada再生尼龍Re-Edition 2000年復刻版迷你手袋

不是香奈兒！2022年的年度手袋由Prada再生尼龍Re-Edition 2000年復刻版迷你手袋奪得榜首，打敗Hermès、Chanel 等人氣大牌，選用創新再生尼龍復刻紅極一時的經典手袋，兼具永續環境及品牌理念的傳承，讓Prada腋下包再次風靡全球，搜尋率更高達131%！

年度時尚指標：Bella Hadid

以近乎全裸上陣巴黎小眾品牌Coperni 2023春夏大秀造成轟動，貝拉哈蒂德（Bella Hadid）儼然成為2022年的秀場新寵兒，今年就參與超過35場時裝秀，根據Lyst數據統計，在2022年Bella Hadid的服裝單品搜尋次數飆升1,900％，更造成UGG靴子銷售一空，絕對是今年度的時尚指標。

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