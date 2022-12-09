牙膏從哪裡開始擠？測出你的性格特質　從頭擠的人常被覺得心機重

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

人往往都會自我剖析，了解自己深層的內在想法，但有些性格上面的特徵，是很難察覺得到的，以下這個心理測驗，就可以幫助你了解你的性格特質，到底有哪些是展露在外、常常給人的印象，透過詳盡的分析能更了解自己，擁有明確的生活方向。

你擠牙膏的時候，會從哪裡開始擠呢？

1.從底部往上捲

2.從最上面開始擠

3.從中間開始擠

4.看心情隨意亂擠

1.從底部往上捲

你最大的性格特徵是非常熱情，面對很多事物總是充滿著跟別人不一樣的積極性，因此人際交往方面也相當出眾，獲得許多人的支持，加上這開朗的性格可以做到很多輔助效果，好人緣也可以幫你解決很多麻煩問題，生活上算是相當順利的。

2.從最上面開始擠

你的性格算是一個很乖巧的人，但妙的是這並不代表你甘於現狀，你總是壓抑心中的野心跟慾望，雖然會有人覺得你這樣是比較心機的展現，但你的目標總是非常明確又有膽量，一直具有滿滿能量去處理很多事，讓競爭對手感到畏懼。

3.從中間開始擠

你是務實又懂得追求規劃的人，你展現出來的特質，就是一個穩重、踏實的人，雖然外在看起來很年輕，但心理層面卻有著超乎想像的成熟，是很多人覺得值得信任的夥伴，對於未來也一直有著清晰的規劃，穩紮穩打一步步朝目標邁進。

4.看心情隨意亂擠

你的性格展現出來是溫柔的感覺，但其實跟你相處起來，可以感受到你的氣場強大，對朋友有求必應，對仇人也是有仇必報，看似再普通不過的個性，卻是真正沒有懂你的人才會被騙，你也往往會用行動來翻轉自己給人的印象。

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