口罩解封！「穩膚保養」對抗紅腫乾癢，還原漂亮臉龐

▲提升肌膚穩定度，大方露出無瑕肌膚。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

口罩令漸漸放寬，悶住許久的肌膚終於可以出來見人，但是長期在口罩之下的肌膚，總處在結構不穩的狀態，天氣一冷使得油脂分泌下降，就會有乾癢紅腫的問題，專家提醒面對這樣忽冷忽熱的天氣，保養應從加強肌膚穩定度開始。

健康的肌膚是由結構完整的內部角質層、外部皮脂膜所組成，當外部皮脂膜不完整時，肌膚水分容易散失，也容易遭到外部侵擾而有紅腫發炎、痘痘粉刺等問題；而內部角質層不夠健康，則除了紅腫發炎難治癒外，水份無法留住，更容易有其他敏感問題。

▲Sisley 全能乳液，125ml，7,600元。

全能乳液全新升級，保留乳液香味與質地，以肌膚生態學為發想，添加植物牛蒡萃取，幫助平衡肌膚生態 ，繡線菊萃取來增強肌膚的自然防禦能力，濃縮積雪草濃萃使肌膚免於外在刺激，帶來健康新生美肌。

▲PuraVida 分子保濕修護液，30ml，1,880元。

將濃度高達10%的分子釘，利用微小分子滲透科技研磨至0.1微米，因濃度夠高而呈現淡藍色澤，能夠深入角質層給足肌膚所需營養，是一瓶完全不油膩的臉部保養油。

▲Sukin 有機認證玫瑰果油，50ml，1,090元。

凱特王妃也愛用的100%有機純玫瑰果油，具有優秀的滋潤與抗氧化能力，純油、親膚、純粹，給肌膚最直接的修復保護，冬天只有一瓶就夠。

▲森美妍 白茶賦活保濕眼霜，15ml，4,980元。

含有馬尾草萃取、角鯊烷、防風、當歸等多種植物精華，不僅能增強肌膚的防禦力，力抗日曬、環境污染等外在影響，更能呵護敏弱的眼周肌膚。

▲DR.WU 玻尿酸保濕修復精華液，30ml，1,600元。

全新添加三種神經醯胺，模擬天然的皮膚脂質結構，能更快速恢復皮膚屏障保護功能：針對修復敏感不適，也全新加入菸鹼醯胺、維他命原B5、七重有機舒緩植萃，迅速安撫乾癢紅等肌膚不適症狀。