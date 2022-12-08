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別吃甜爆米花！營養師教你「吃宵夜不發胖」，趕快學起來

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▲▼營養師教你「吃宵夜不發胖」。（圖／Unsplash）

▲爆米花挑選原味的較好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣濕冷、夜晚熬夜工作，是不是就想來點吃點宵夜呢？深夜吃下犯規宵夜，更是倍感美味，營養師余朱青分享，很受歡迎的小包鹹酥雞的熱量就高達580大卡，需要快走105分鐘才能消耗完，因此在開吃之前，營養師教你聰明挑食物，讓你滿足口腹之慾又能夠不發胖。

營養師余朱青分享，宵夜排行中很受歡迎的鹹酥雞，150克的熱量就高達580大卡，以60公斤的人來說，需要快走105分鐘才能消耗掉，200克的炸雞排熱量660大卡，快走需要2小時才能消耗掉。

▲▼營養師教你「吃宵夜不發胖」。（圖／Unsplash）

一碗熱量要520大卡泡麵，則需要快走90分鐘才能消耗，讓人想一片接著一片的洋芋片，一包約97克，熱量也有552大卡，想要消耗也必須快走100分鐘。而看球賽常吃的甜爆米花，一桶250克熱量就近1640大卡，光是這桶一整天的熱量就破表，若真的要吃爆米花，建議選原味較健康，爆米花的熱量主要都來自加工調味料。

營養師也提醒，若是宵夜想吃滷味，王子麵、丸餃類、百頁豆腐這類要少吃一點，軟上吃太鹹，隔天容易水腫，雖說晚上點外送吃宵夜很方便，但是一份大薯熱量就要529大卡，吃之前真的必須仔細想一想。

▲▼營養師教你「吃宵夜不發胖」。（圖／Unsplash）

那宵夜究竟要如何健康吃呢？營養師余朱青建議，可以吃些堅果、毛豆、無糖水果優格、豆漿、低脂鮮乳、水煮蛋、大番茄、地瓜等，她舉例86克的烤地瓜，熱量才115大卡，香甜又有飽足感。

▲▼營養師教你「吃宵夜不發胖」。（圖／Unsplash）

夜晚如果想喝飲料，也必須留意熱量，像是一瓶鋁罐可樂熱量139大卡、啤酒一瓶約138大卡，如果真的口渴，不如喝點無糖茶或是水都很好，她提醒熬夜本來就容易影響身體新陳代謝，若又配上重口味食物，脂肪更容易在不知不覺中囤積，宵夜一定要聰明選擇才行！

▲▼營養師教宵夜吃不胖。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

關鍵字：

宵夜, 熱量, 營養師

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