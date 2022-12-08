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邱勝翊也瘋世足運彩想賺錢！　腳上ASICS復刻籃球鞋勾回憶

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記者王則絲／台北報導

日本運動品牌ASICS今（8日）邀請形象大使邱勝翊（王子）出席活動，親身演繹今年復刻推出的籃球鞋「EX89」，並現場帶來一段花式轉球表演。訪問中邱勝翊提到，雖然腳下踩的是籃球鞋，但最近和大家一樣瘋世足和運彩，「最近深夜都在看世足，有下注一些（運彩），目前是小輸，希望八強賽可以讓我贏一些酬勞。」

▲王子邱勝翊ASICS EX89。（圖／品牌提供）

▲邱勝翊以形象大使身份演繹最新復刻籃球鞋「EX89」。（圖／品牌提供）

邱勝翊今日負責演繹的鞋款為ASICS復刻籃球鞋「EX89」的天空藍配色，對於籃球鞋的搭配，他點出：「現在籃球鞋不只能在球場上，平常穿出去逛街也是一個帥氣的選擇。」以潮流風的層次搭配以及牛仔褲造型來駕馭，穿上這雙EX89，邱勝翊不禁憶起學生時期下課打球的時光，轉球的技能正是在那時學會的，透露：「籃球對我來說是很有意義的運動。」

▲王子邱勝翊ASICS EX89。（圖／品牌提供）

▲邱勝翊以形象大使身份演繹最新復刻籃球鞋「EX89」。（圖／品牌提供）

雖然腳下踩的是籃球鞋，但邱勝翊從小就喜歡各項運動，足球也不例外，訪問中他透露，最近深夜和大家一樣在追世足，提到喜歡的球隊或球員，他興奮侃侃而談：「喜歡巴西隊的球風，法國姆巴佩速度很快，最喜歡的球員很多，喜歡梅西、英格蘭球隊也蠻喜歡。」同時他也瘋世足運彩，悄悄說道：「有下注一些，目前是小輸，希望八強賽可以讓我贏一些酬勞。」

ASICS「EX89」為致敬1989年問世的GEL-EXTREME初代設計，正好與邱勝翊出生在同年份，讓他感到特別有緣，重獲新生的EX89保有虎爪標誌與經典外觀，且鞋面保留多層次皮革包覆設計，融入亞瑟士專屬FF BLAST缓震科技，提升舒適性能，而在機能之外亦提升了日常搭配性，共推出三種配色，包括天空藍、質感灰與經典黑。

▲ASICS EX89。（圖／記者王則絲攝）

▲ASICS復刻籃球鞋「EX89」。（圖／記者王則絲攝）

▲王子邱勝翊ASICS EX89。（圖／品牌提供）

▲王子邱勝翊ASICS EX89。（圖／品牌提供）

▲ASICS全新球季正式宣布與台灣職籃球隊桃園璞園領航猿攜手合作，活動上也邀請到球員們一同出席。（圖／品牌提供）

說到籃球運動，adidas怎麼可能排除在外？近日宣布推出「adidas Basketball」第一章：Remember the Why系列，帶大家找回熱愛籃球的初心，迎來一系列包含運動背心、T-shirt、帽T、運動外套、及運動長短褲等質感服飾，以極簡輪廓、和冷淡的灰白色彩為主，演繹「純粹」和「專注」的美學概念，專為熱愛籃球運動的朋友們打造，adidas Basketball CHAPTER 01 全系列將於12月9日在台上市。

▲adidas Basketball。（圖／品牌提供）

▲adidas Basketball。（圖／品牌提供）

▲adidas Basketball CHAPTER 01 全系列將於12月9日在台上市。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

ASICS, 亞瑟士, 王子, 邱勝翊, 籃球鞋, EX89, 世足

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