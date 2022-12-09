莉莉柯林斯「露肚裝」曬超狂零贅肉腹肌　和閨蜜合照連拍美翻紅毯

記者王則絲／台北報導

Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）第三季即將於12月21日開播，主角莉莉柯林斯（Lily Collins）日前和丈夫查理麥克道維爾（Charlie McDowell）一同現身首映式紅毯，她以「露肚裝」性感禮服登場，秀出零贅肉體態與腹肌線條，令場邊驚呼連連，並和戲裡戲外都是閨蜜的艾希莉朴（Ashley Park）一起親密擺拍，一同美翻紅毯。

▲莉莉柯林斯和丈夫查理麥克道維爾一同現身首映式紅毯。（圖／達志影像）



莉莉柯林斯於去年結婚後現已是人妻的身份，這回影集《艾蜜莉在巴黎》來到第三季，於法國舉行了全球首映式，紅毯上莉莉柯林斯穿著SAINT LAURENT的沙色鏤空禮服，前方挖空正好露出她精實平坦的腰腹，抓褶扭結設計的裙裝，包裹住她骨感、零贅肉的體態，顯得特別性感，並佩戴卡地亞（Cartier）珠寶點綴，展現法式的優雅魅力。

▲莉莉柯林斯與艾希莉朴開心在紅毯上互動擺拍。（圖／達志影像）



在劇中飾演艾蜜莉閨蜜的女星艾希莉朴，以鮮豔浮誇的造型著稱，戲外的她同樣高調吸睛，首映紅毯上，她選穿一襲VALENTINO的金色亮片禮服，大面積的垂墜面料將閃度推升極致，配上寶格麗（BVLGARI）的項鍊與手鐲，簡直都快閃過主角了。

莉莉柯林斯與艾希莉朴在紅毯開心的合體擺拍，曬出私下好感情，互相親臉頰、背後擁抱、手牽手⋯⋯兩人都笑得十分燦爛，畫面俏皮可愛，成為當晚攝影機鎂光燈捕捉的焦點。

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