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張鈞甯最愛「木質調」，曾霸氣買斷某款香水，就怕缺貨買不到

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▲▼JO Malone張鈞甯。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯分享自己最愛木質調香氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星張鈞甯（8日）以品牌摯友友身分出席英倫香氛Jo Malone London台中新光三越中港店新裝落成，她分享因為自己老家就在新光三越對面，所以來這邊感覺格外親切，私下愛用香水的她，曾霸氣買斷某種香味，就怕再也買不到。

▲▼JO Malone張鈞甯。（圖／品牌提供）

▲台中新光三越中港店全新改裝。

自帶仙氣的張鈞甯分享，她喜歡比較清香的木質調，因為能給她帶來安定感，像是她就是品牌鼠尾草與海鹽的愛用者，有時也會搭上藍風鈴一起糅香，會創造出另一種甜卻不膩的味道，她強調糅香在每個人身上使用起來都會有不一樣的氣息，所以保證絕不怕和別人撞香。

她對喜歡的香水很執著，自曝曾把一款香水買斷過，因為香味比較小眾，擔心以後再也買不到，平常會噴香水在手腕上、耳朵後方，有時會大氣的在頭頂噴3下再轉一圈，讓整個人沐浴在香氛之下。

▲▼JO Malone張鈞甯。（圖／品牌提供）

▲位於1樓的歡樂雪花聖誕雪人地標。

聊到即將到來的聖誕節計畫，她表示：「若當天沒有安排工作，就會把難得的時間留給家人，也會趁著聖誕節慶期間和團隊夥伴一起交換禮物！」被問及是否有收過難忘的聖誕禮物？她則妙回：「曾收到太過於花香的香水，是平常不太會使用的香調，至今讓人印象深刻。」

關鍵字：

張鈞甯, 香水

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