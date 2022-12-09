亮・珠寶／蔡依林微露事業線秀派對造型　疊戴蛇手環輕鬆勝出

▲蔡依林示範時髦派對look，疊戴3個寶格麗Serpenti手環與Serpenti雙圈腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接歲末佳節，親友團聚的派對可要精心打扮一下，天后蔡依林親自示範一襲微露事業線的V領露肩黑裝，搭配代言的寶格麗（BVLGARI）Serpenti系列珠寶與腕錶，相當時髦，只要選對一件夠分量的重點配飾，就能輕鬆在派對中勝出。

▲寶格麗Serpenti系列Mini Scales白K金鑲鑽手環878,000元起，Serpenti Viper玫瑰金鑽石雙圈手環1,584,000元起。

疊戴手環

蔡依林所戴的寶格麗Serpenti系列靈蛇手環，辨識度百分百，其實單戴一只已非常吸睛，但參加節慶派對想更耀眼，可疊戴多個手環創造層次感，此系列手環款式豐富，包括各種材質單圈、雙圈設計，並各有鑲鑽或未鑲寶石款式，可自由選搭。

▲昆凌以單肩裝搭配Boucheron高級珠寶系列Lierre de Paris不對稱耳環1,610,000元，以及Lierre de Paris指間戒1,150,000元。（圖／Boucheron提供）

華麗耳飾

擔任Boucheron（寶詩龍）大使的昆凌，拍攝佳節形象廣告「Boucheron Wonderland」以單肩黑裝上陣，無須繁複首飾，她戴上常春藤造型的Lierre de Paris系列不對稱耳環，已成功展現女神氣勢，配上藤葉繾綣指間的同系列指間戒，存在感十足。

▲De Beers Dewdrop 18K白金鑽石戒指（右）174,000元，Dewdrop可調節式鑽石項鍊134,000元。（圖／De Beers提供）

優雅項鍊

多數人收藏珠寶希望不是單一場合才能配搭，De Beers以露珠為靈感的Dewdrop系列即是日常與正式場合都容易穿搭的款式，參與歲末派對不妨戴上Dewdrop可調節式項鍊增添華麗感，垂墜流蘇長或短可自由調整，穿搭不設限。

▲林柏宏別上CHAUMET Œillet 18K白金康乃馨胸針1,031,000元，戴著2,187,000元Infiniment 12 Rêverie Nocturne腕錶相當吸睛。（圖／CHAUMET提供）

閃亮胸針

珠寶不是女性專屬，越來越多男性嘗試為造型添亮點，林柏宏拍攝CHAUMET佳節形象照，即在深色西裝外套上，別著優雅精緻的Œillet 18K白金康乃馨造型胸針，閃耀白鑽勾勒花朵綻放瞬間成功吸睛，再配上錶盤精雕Chaumet凡登廣場12號總店圖案的Infiniment 12腕錶，完美展現紳士風範。

►亮・珠寶／節慶造型少不了閃亮亮 蘋果珍珠首飾Q爆、日常也好搭

►凱特王妃「阿嬤裝」網友驚嚇 時尚資優生慘遭滑鐵盧

