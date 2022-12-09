fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／蔡依林微露事業線秀派對造型　疊戴蛇手環輕鬆勝出

>

▲▼ 派對珠寶 。（圖／公關照）

▲蔡依林示範時髦派對look，疊戴3個寶格麗Serpenti手環與Serpenti雙圈腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接歲末佳節，親友團聚的派對可要精心打扮一下，天后蔡依林親自示範一襲微露事業線的V領露肩黑裝，搭配代言的寶格麗（BVLGARI）Serpenti系列珠寶與腕錶，相當時髦，只要選對一件夠分量的重點配飾，就能輕鬆在派對中勝出。

▲▼ 派對珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 派對珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti系列Mini Scales白K金鑲鑽手環878,000元起，Serpenti Viper玫瑰金鑽石雙圈手環1,584,000元起。

疊戴手環
蔡依林所戴的寶格麗Serpenti系列靈蛇手環，辨識度百分百，其實單戴一只已非常吸睛，但參加節慶派對想更耀眼，可疊戴多個手環創造層次感，此系列手環款式豐富，包括各種材質單圈、雙圈設計，並各有鑲鑽或未鑲寶石款式，可自由選搭。

▲▼ 派對珠寶 。（圖／公關照）

▲昆凌以單肩裝搭配Boucheron高級珠寶系列Lierre de Paris不對稱耳環1,610,000元，以及Lierre de Paris指間戒1,150,000元。（圖／Boucheron提供）

華麗耳飾
擔任Boucheron（寶詩龍）大使的昆凌，拍攝佳節形象廣告「Boucheron Wonderland」以單肩黑裝上陣，無須繁複首飾，她戴上常春藤造型的Lierre de Paris系列不對稱耳環，已成功展現女神氣勢，配上藤葉繾綣指間的同系列指間戒，存在感十足。

▲▼ 派對珠寶 。（圖／公關照）

▲De Beers Dewdrop 18K白金鑽石戒指（右）174,000元，Dewdrop可調節式鑽石項鍊134,000元。（圖／De Beers提供）

優雅項鍊
多數人收藏珠寶希望不是單一場合才能配搭，De Beers以露珠為靈感的Dewdrop系列即是日常與正式場合都容易穿搭的款式，參與歲末派對不妨戴上Dewdrop可調節式項鍊增添華麗感，垂墜流蘇長或短可自由調整，穿搭不設限。

▲▼ 派對珠寶 。（圖／公關照）

▲林柏宏別上CHAUMET Œillet 18K白金康乃馨胸針1,031,000元，戴著2,187,000元Infiniment 12 Rêverie Nocturne腕錶相當吸睛。（圖／CHAUMET提供）

閃亮胸針
珠寶不是女性專屬，越來越多男性嘗試為造型添亮點，林柏宏拍攝CHAUMET佳節形象照，即在深色西裝外套上，別著優雅精緻的Œillet 18K白金康乃馨造型胸針，閃耀白鑽勾勒花朵綻放瞬間成功吸睛，再配上錶盤精雕Chaumet凡登廣場12號總店圖案的Infiniment 12腕錶，完美展現紳士風範。

►亮・珠寶／節慶造型少不了閃亮亮　蘋果珍珠首飾Q爆、日常也好搭

►凱特王妃「阿嬤裝」網友驚嚇　時尚資優生慘遭滑鐵盧

關鍵字：

亮珠寶, Boucheron, 寶詩龍, De Beers, BVLGARI, 寶格麗, CHAUMET

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

Rado全黑陶瓷限量錶帥翻　機芯零件變最美風景

Rado全黑陶瓷限量錶帥翻　機芯零件變最美風景

米老鼠搶搭世足賽熱潮錶上踢足球　手臂一揮變逆跳分針

米老鼠搶搭世足賽熱潮錶上踢足球　手臂一揮變逆跳分針

凱特王妃「阿嬤裝」網友驚嚇　時尚資優生慘遭滑鐵盧

凱特王妃「阿嬤裝」網友驚嚇　時尚資優生慘遭滑鐵盧

「人間香奈兒」難得沒穿香奈兒　Jennie漫畫衣上身洩少女心 內馬爾征世足賽百萬勞力士相伴　狂愛名牌Logo裝吸睛 Lisa、Rosé遊倫敦都穿逾18萬元大衣拼了　冷天照樣露小蠻腰 世足「進球王」姆巴佩百萬名錶換不停　「標配」還有Dior男裝 劉嘉玲娃娃裝險變孕婦裝　靠低胸露腿亮片禮服扳回一城 勞力士開賣中古錶　保固2年、款式價格引好奇 亮・珠寶／節慶造型少不了閃亮亮　蘋果珍珠首飾Q爆、日常也好搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面